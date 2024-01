Calcio serie C, il Perugia dalle voci di cessione al campo: Dell'Orco più sì che no

Tutto è durato lo spazio di un attimo. Dall'uscita, su una testata locale, di una notizia circa il presunto interessamento di una cordata all'acquisizione della società, alla smentita perentoria di quest'ultima. Con tanto di diffida dal continuare su questa strada. Per il Perugia però la vera partita riguarda il rettangolo verde: c'è da continuare a fare risultato per consolidare ulteriormente quella terza posizione guadagnata a suon di vittorie e grandi prestazioni e attaccare la seconda, distante otto lunghezze.

Il prossimo ostacolo si chiama Rimini, che sarà ospite al Curi sabato prossimo alle ore 18:30 e che, grazie all'avvento in panchina di Emanuele Troise, ha cambiato marcia, attestandosi in undicesima posizione tornando a sperare nei playoff. Senza contare il cammino in Coppa Italia, dove è in pole position per raggiungere la finale.

Ritorni attesi

I biancorossi potrebbero avere nuovamente a disposizione Cristian Dell'Orco, che oggi è tornato in parte ad allenarsi con la squadra. Naturalmente mercato permettendo.

Non è un mistero che il Brescia sia interessato a lui, ma da settimane ogni tipo di discorso è bloccato poichè manca l'accordo sulla formula di pagamento. In parole povere le rondinelle lo vorrebbero in prestito, i biancorossi lo cederebbero soltanto a titolo definitivo. Il tempo stringe e immaginare un deciso rilancio di Cellino non appare probabile, anche se tutto può accadere. In più il club di Santopadre dovrebbe reperire un sostituto valido, cosa tutt'altro che facile. Domani, ultimo giorno di contrattazioni, se ne saprà di più.

Ma tornando al rettangolo verde è chiato che Formisano conta di averlo a disposizione per tamponare almeno in parte l'emergenza in un reparto arretrato che dovrà fare a meno anche di Mezzoni, squalificato.

L'infermeria resta piena

Difficile se non impossibile che gli altri giocatori ai box possano recuperare. Il più vicino, anche se difficilmente sarà della partita, è Federico Ricci, atteso in gruppo da lunedì.

Dovranno ancora pazientare, e probabilmente non poco, Federico Vasquez, Paolo Bartolomei, Andrea Bozzolan e Stipe Vulikic.

E' possibile che all'elenco stilato possa aggiungersi anche Ryder Matos, che continua a svolgere differenziato per un problema al piede, ma domani si avranno notizie più precise in merito.

Rebus difesa

Il reparto arretrato, se non da inventare, è quantomeno da definire. Se Dell'Orco verrà ritenuto idoneo giocherà con Angella e Lewis, altrimenti verrà optato per la linea verde con uno tra Viti e Souarè pronto a scendere in campo. Nessun cambio previsto a centrocampo, con Paz, Iannoni, Bartolomei, Kouan e Lisi, ed in attacco, con la coppia d'attacco Sylla - Seghetti che viaggia verso la conferma.