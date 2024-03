Calcio serie C, Perugia - Recanatese: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Non è un mistero che l'obbiettivo sia il terzo posto e un assist, nell'anticipo di ieri, è giunto dalla Carrarese, che è stata bloccata sullo 0-0 dal Pineto. Il Perugia ha dunque l'opportunità, nella prima tappa del tour de force che lo attende, l'ultima per fortuna di questo campionato, di avvicinare la squadra toscana, che incontrerà nello scontro diretto del 28 di marzo. Quella con la Recanatese è però una partita molto pericolosa: guai a fidarsi della lunga serie di sconfitte dei leopardiani, rotta comunque dall'ultima vittoria. Compito dei biancorossi fare in modo che le cose non diventino più complicate del previsto.

Vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

Qui Perugia: torna l'abbondanza e Formisano potrebbe optare per un mini turnover

Alessandro Vittorio Formisano, anche questa volta in silenzio prima del match, ha posticipato a stamani l'uscita della lista dei convocati per valutare alcune situazioni. Oltre a Christian Kouan, reduce da squalfiica, rientrano a tempo pieno anche gente come Andrea Bozzolan, Gabriele Angella, Federico Ricci, Federico Vasquez e Paolo Bartolomei. Restano ai box Cristian Dell'Orco e Stipe Vulikic.

Stante questo il quadro il tecnico dovrebbe schierare Adamonis in porta; Mezzoni, Lewis e Souarè in difesa; Paz (o Lisi), Torrasi, Iannoni e Cancellieri a centrocampo; Matos alle spalle di Sylla e Seghetti.

Qui Recanatese: la missione è continuare a sorridere

La lunga striscia negativa è costata la panchina a Giovanni Pagliari, sostituito dall'ex Palermo Giacomo Filippi. Una cosa inspiegabile in quanto la formazione leopardiana aveva destato una buona impressione nella gara di andata. L'ultimo impegno è stato favorevole in quanto i giallorossi si sono imposti 1-0 sulla Vis Pesaro. Tre sono le assenze certe: Nicholas Allievi, Destiny Egharevba e Francis Gomez.

Questo il probabile undici: Meli tra i pali; Shiba, Ferrante e Peretti in difesa; Raimo, Fiorini, Raparo e Longobardi a centrocampo; Carpani e Sbaffo dietro Melchiorri.

Dove vedere la partita in diretta

Perugia - Recanatese sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).