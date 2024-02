Calcio serie C, Sylla e Lewis battono due colpi e il Perugia torna a vincere

Finisce così. Il Perugia, sbloccata la partita al termine del primo tempo, sigilla il risultato dopo 10' della ripresa controllando poi agevolmente la reazione della Juve Next Gen che torna a riassaporare il gusto amaro della sconfitta dopo 10 gare utili. I tre punti, molto preziosi per la classifica, finiscono nelle mani dei biancorossi, che grazie alle reti di Sylla e Lewis, i due nuovi arrivi di gennaio, possono continuare l'inseguimento al terzo posto. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

91' Anghelè batte dal limite, Adamonis ancora attento

4 sono i minuti di recupero concessi dal direttore di gara

88' Cudrig tenta di servire Iannoni che si era ben inserito in area, Scaglia smanaccia provvidenzialmente

84' replica la Juve con Anghelè per Savona e Bonetti per Salifou

83' nel Perugia c'è l'ex Cudrig per Sylla

81' progressione di Paz che termina con un tiro dal limite che sfila a lato

74' due cambi per il Grifo: Giunti per Agosti e Lisi per Cancellieri

71' torinesi ancora pericolosi con un colpo di testa di Da Graca su azione d'angolo che Adamonis riesce a controllare

69' Guerra prende la mira in area e centra il palo ad Adamonis battutissimo

64' la Juve effettua tre sostituzioni: Guerra per Cerri; Comenencia per Perotti; Da Graca per Palumbo

59' la difesa biancorossa pasticcia, Salifou ha la palla buona per accorciare le distanze ma Adamonis non si fa trovare impeparato

55' il raddoppio del Perugia: Paz va al tiro, Scaglia non trattiene, sul pallone si avventa come un falco Lewis che ribadisce in rete

53' Lisi scodella in area un'altra palla invitante, il colpo di testa di Lewis termina alto

Si riparte con un cambio nel Perugia resta negli spogliatoi Matos, gli subentra Iannoni

Termina così un primo tempo che poteva essere deciso soltanto dalla classica giocata individuale. Autore del gol manda il Perugia a riposo avanti di uno è Sylla, che con un gran diagonale ha battuto Scaglia, anche se buona parte del merito va ascritto a Matos, che ha servito l'assist all'attaccante al termine di un'azione caparbia. Si dovrà far di tutto per chiudere la partita quanto prima. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

concessi 2' di recupero

44' il Perugia in vantaggio! Sylla si fa largo in area dopo aver ricevuto palla da Matos e in diagonale fa secco Scaglia

41' ammonito Mezzoni per gioco scorretto

35' Dell'Orco costretto ad arrendersi: gli subentra Souarè

34' Cerri lancia in profondità Perotti, rimontato al momento del tiro da Dell'Orco

31' su azione d'angolo Muharemovic prova lo stacco, la il pallone termina sulla schiena di un difensore biancorosso poi sul fondo

30' punizione di Hasa deviata in angolo da Matos

27' punizione di Lisi, stacco di Sylla che termina a lato

20' ammonito Hasa per fallo su Lisi

17' Cerri tenta di concludere al volo verso la porta di Adamonis ma l'attaccante, contrastato, manda il pallone tra le braccia del portiere biancorosso

10' destro dal limite di Lisi che termina ben distante dalla porta bianconera

7' prima azione del Grifo: Paz appoggia per Torrasi che tenta di piazzare dal limite dell'area, Scaglia blocca con relativa facilità

3' palla per Sekulov che calcia di prima intenzione, Adamonis blocca senza difficoltà

Inizia il match del Curi

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis N., Dell’Orco; Paz, Torrasi, Agosti, Lisi; Matos; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Yimga, Souarè, Cicioni, Viti, Cancellieri, Lickunas, Giunti, Bartolomei, Iannoni, Lomangino, Cudrig. All. Formisano

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Scaglia; Savona, Muharemovic, Stramaccioni; Perotti, Salifou, Palumbo, Hasa, Rouhi; Cerri, Sekulov. A disp. Zelezny, Fuscaldo, De Jesus Gomez, Stivanello, Turicchia, Comenencia, Bonetti, Iocolano, Anghelè, Da Graca, Guerra. All. Brambilla

Non è una novità assoluta, ma nell'undici biancorosso trova posto a centrocampo Agosti, che relega in panchina Iannoni per scelta tecnica. Per il resto ci sono conferme, compreso l'impiego di Matos a ridosso delle due punte Sylla e Seghetti. Nella Juve ci sono Scaglia in porta, Rouhi a sinistra, Cerri e Sekulov davanti.

Urge il ritorno al successo

Il ko di Sassari ha messo di fatto il Perugia spalle al muro. Ospite al Curi sarà la Juventus Next Gen, che al contrario sta trascorrendo un ottimo periodo, con i dieci risultati utili consecutivi che l'hanno catapultata al nono posto, in piena zona playoff. I biancorossi dal canto loro non potranno farsi impressionare da questa striscia positiva imponente e dovrà per forza di cose tornare alla vittoria per non perdere contatto dal terzo posto, attualmente il reale obbiettivo. Non sarà più consentito pertanto rallentare ulteriormente il passo.

Formisano, fuori sia Christian Kouan che Federico Ricci, reinventa Matos trequartista alle spalle di Sylla e Seghetti. Nessuna modifica sostanziale prevista, ma non è da escludere l'impiego del giovane Agosti al posto di Iannoni nei quattro di centrocampo.

Brambilla deve in extremis rinunciare al portiere titolare Giovanni Daffara, convocato in prima squadra, al suo posto gioca Zelezny. Si punterà sul 3-5-2 con Guerra e Anghelè a comporre il tandem offensivo

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle ore 16:15. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell'Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi: Matos; Sylla, Seghetti. A disp.: Abibi, Yimga, Souarè, Cicioni, Viti, Cancellieri, Lickunas, Giunti, Bartolomei, Agosti, Lomangino, Cudrig.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Zelezny; Stivanello, Muharemovic, Stramaccioni; Perotti, Salifou, Palumbo, Hasa, Turicchia; Guerra, Anghelè. A disp. Scaglia, Fuscaldo, Savona, De Jesus Gomez, Rouhi, Comenencia, Bonetti, Sekulov, Iocolano, Da Graca, Cerri.