Calcio serie C, Perugia - Juventus Next Gen: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

La sconfitta contro la Torres e la vittoria dei sardi nell'anticipo hanno di fatto chiuso la corsa al secondo posto. Rimane solo il terzo ed il Perugia è obbligato a riprendere la marcia sin da domani, quando ospiterà al Curi la Juventus Next Gen. Soltanto un girone fa in tanti erano felici di affrontare la squadra di Massimo Brambilla, oggi non è esattamente così. Ammonta a dieci il numero di partite utili consecutivi ed in mezzo vanno messi i successi ai danni del Pescara e della stessa Torres; ciò lascia intuire quanto possa essere dura e difficile questa partita, che però i biancorossi sono tenuti a vincere.

Vediamo come le due squadre si avvicinano a questo appuntamento:

Qui Perugia: Ricci out, molti i giovani in lista

In casa Grifo è ancora emergenza, però destinata ad esaurirsi nei prossimi giorni. Nella lista dei convocati, infarcita di giovani della Primavera, non compare come già anticipato Federico Ricci, alle prese con una terapia conservativa, così come l'affaticato Matteo Polizzi. Out anche lo squalificato Christian Kouan, oltre che i soliti infortunati Stipe Vulikic, Gabriele Angella, Andrea Bozzolan e Federico Vasquez.

Molto probabilmente mister Formisano non si discosterà dal 3-4-1-2 così disposto: Adamonis in porta; Mezzoni, Lewis e Dell'Orco in difesa; Paz, Iannoni, Torrasi e Lisi a centrocampo; Matos sulla trequarti alle spalle di Sylla e Seghetti.

Qui Juventus Next Gen: fuori solo capitan Poli

Ad oggi Brambilla dovrebbe soltanto denunciare un'assenza, quella del capitano Fabrizio Poli, rimasto vittima di un grave infortunio nel corso del match vittorioso con la Torres. Per il resto è chiaro il modulo con cui i bianconeri vogliono scendere in campo al Curi, soltanto qualche dubbio riguardo gli interpreti.

La formazione dovrebbe essere la seguente: Daffara tra i pali; Stivanello, Muharemovic e Stramaccioni in difesa; Comenencia, Salifou, Damiani, Hasa e Rouhi a centrocampo; Guerra e Cerri in attacco.

Dove vedere la partita in diretta

Perugia - Juventus Next Gen sarà visibile a partire dalle ore 16:15 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).