Perugia, la gioia di Formisano: "Dovevamo fare risultato esattamente così"

In diversi forse si erano illusi, classifica alla mano, di vincere di goleada, non certamente Alessandro Vittorio Formisano, che aveva ben studiato le insidie di questa partita. La Fermana si è dimostrata avversaria molto più ostica del previsto e il tecnico del Perugia non pouò che gioire: "Questa è una delle vittorie più belle che un allenatore possa ottenere, per due motivi: primo che non si sia cambiato il piano gara; secondo per il gol confezionato dal coraggio dei ragazzi, che arrivano ogni mattina prima di me. Questo è stato un coronamento di questo inizio di percorso". Poi un retroscena: "Pochi minuti prima dell'inizio ho detto che preferivo vincere ma non a tutti i costi. Questo non deve cambiare te stesso. Oggi dovevi fare risultato esattamente in questo modo". La squadra è stata brava a non innervosirsi: "La pazienza è una virtù ricercata e voluta. Esiste il tempo che ti dà il gioco. Abbiamo continuato a costruire con voglia e alla fine l'abbiamo vinta con grande merito". C'è stato spazio anche per Agosti: "E' un talento come tanti. Si allena stabilmente con noi e crescerà ancora". Poi, sull'impiego di Giunti: "Torrasi non è stato bene prima del fischio di inizio, ma ha dato l'anima. Giovanni era dunque già stato preallertato. Lo conosco benissimo e si è fatto trovare pronto alla grandissima". Quando ad alcuni errori commessi Formisano ha sottolineato: "Potevamo fare meglio su un paio di ripartenze. Apprezzo di voler andare all'arrembaggio perché i ragazzi la volevano a tutti i costi".

Tra i protagonisti anche il difensore Cristian Dell'Orco: "E' stata una vittoria sofferta ma importante. Dobbiamo migliorare quando l'avversario ci aspetta basso. Non è mai facile vincere, erano concentrati ma siamo stati bravi a spuntarla". Sull'impiego dei giovani? Dal punto di vista dell'atteggiamento non si può dire nulla. Hanno dimostrato di poter stare in questa squadra". Sulla sua vicenda personale: "Sono contento di essere rimasto. Nel mercato ci sono delle dinamiche che non sono a senso unico. Ho voglia di dimostrare e fare bene". Domenica c'è la Torres: "E' una partita importante e dobbiamo cercare di fare il massimo. È una tappa del percorso che dobbiamo sfruttare per migliorare e mettere un mattoncino". Lewis convince sempre di più: "Ci stiamo trovando bene. È un ragazzo forte, sveglio e applicato. Sta cercando di imparare la lingua ma ci sta dando una mano". La qualità migliore è la seguente: "Il gruppo. Tra giovani e vecchi non c'è differenza. Chi va in campo deve sapere cosa fare e il mister è bravo a farglielo capire".