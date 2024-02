Calcio serie C, Perugia - Fermana: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Neanche il tempo di stare a rimuginare su quanto avvenuto a Vercelli che scocca l'ora del rientro in campo. Il calendario, in occasione del turno infrasettimanale, offre al Perugia l'occasione di un riscatto immediato. Al Curi domani arriva la Fermana, fanalino di coda nel girone, ma che è riuscita un paio di giornate fa a far soffrire nientemeno il Cesena capolista. Sarà dunque essenziale non prendere sottogamba l'impegno e pensare già alla Torres, che potrebbe essere il pericolo più grande. I biancorossi dunque dovranno dimostrare più che mai di essere squadra vista l'emergenza che non accenna a rientrare (se non in parte) e tornare a conquistare i tre punti, come la classifica richiede.

Vediamo come le due squadre si avvicinano a questo appuntamento:

Qui Perugia: fuori Angella, dentro Matos e Seghetti

Reduce da un punto nelle ultime due gare i biancorossi sono chiamati a ritrovare la vittoria. La situazione dell'infermeria però non aiuta Formisano, che dovrà rinunciare agli infortunati storici Andrea Bozzolan, Stipe Vulikic e Federico Vasquez. Non figura nella lista dei convocati nemmeno Gabriele Angella, tenuto a riposo in vista di Sassari, e Paolo Bartolomei, che ha lavorato a parte ma per il quale servirà ancora qualche giorno. Out anche gli squalificati Yossouph Sylla e Christian Kouan, ma in compenso sono a disposizione Ryder Matos ed Alessandro Seghetti.

Così la formazione, abbastanza obbligata, potrebbe prevedere Adamonis in porta; Mezzoni, Lewis e Dell'Orco in difesa; Paz, Iannoni, Torrasi e Lisi a centrocampo; Ricci alle spalle di Cudrig e Seghetti.

Qui Fermana: infermeria piena per i gialloblù

La sconfitta interna nel derby con la Vis Pesaro ha aggravato la crisi dei gialloblù, che malgrado questo hanno rinnovato la fiducia a mister Protti. Il quale però denuncia parecchie assenze, prima tra tutte quella del capitano Manuel Giandonato, seguite da quelle di Tommaso Fontana, Johanatan Spedalieri e l'ex Gubbio Nicola Malaccari, questi ultimi due sulla via del recupero ma non disponibili. Convocato, ma pur sempre in dubbio, Ivan De Santis. Out anche Francesco Pistolesi, squalificato.

Alla luce del quadro sorpa descritto l'undici di partenza vedrebbe Furlanetto tra i pali; Eleuteri, Fort, De Santis e Carosso in difesa; Gianelli, Niang e Misuraca a centrocampo; Semprini, Petrelli e Petrungaro in attacco.

Dove vedere la partita in diretta

Perugia - Fermana sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).