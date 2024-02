Calcio serie C, è amaro il venerdì sera per il Perugia: il Sestri Levante sfrutta l'uomo in più e vince 1-0

Non basta l'assalto all'arma bianca finale: il Perugia, costretto a giocare in dieci per buona parte dell'incontro, si arrende al Sestri Levante e subisce la prima sconfitta del girone di ritorno. La sciocchezza commessa da Kouan al 33' del primo tempo ha tolto incisività ai biancorossi, che soltanto nel concitato finale sono andati vicino al pari. Decide un gol del neoentrato Sandri, che da fuori area fulmina un Adamonis non impeccabile. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

4' di recupero

89' ammomito Omeregbe per fallo su Dell'Orco

90' vicinissimo al pareggio il Grifo: lo stacco di Mezzoni è diretto nel sette ma Anacoura riesce ad allungarsi e a smanacciare

85' nel Perugia entra Giunti al posto di Paz così come Cudrig per Torrasi

80' nel Sestri escono Furno e Clemenza sostituiti rispettivamente da Regini e Omeregbe

79' entra nel Perugia Polizzi al posto di Angella

78' Iannoni si destreggia bene al limire dell'area avversaria ma calcia alto

67' i liguri mandano in campo Gala al posto di Fossati

66' Sestri Levante in vantaggio: proprio Sandri arma il sinistro ed infila nell'angolino, con Adamonis che forse poteva far qualcosa di più

64' doppio cambio tra le fila del Grifo: Lisi per Sylla e Lewis per Cancellieri

61' Matteucci prova ad arrampicarsi sulla difesa biancorossa ma il suo colpo di testa termina a lato seppur di poco

59' conclusione di Forte con palla che si impenna sopra la traversa, ma c'è deviazione

58' nel Sestri Levante esce Raggio Garibaldi entra Sandri

56' buona iniziativa di Seghetti che penetra in area da sinistra ma non riesce a concludere

48' ci prova dal limite Clemenza, conclusione sbilenca

Inizia il secondo tempo. Non si segnalano sostituzioni nell'intervallo

Termina il primo tempo. Al Piola partita bloccata, con i biancorossi più manovieri ma poco incisivi in attacco, complice anche l'inferiorità numerica. Grossa l'ingenuità di Kouan, che poco dopo la mezz'ora si è fatto espellere per un fallo di reazione piuttosto inutile. Dopo l'episodio i padroni di casa sono saliti di tono, colpendo una traversa Fossati. Servirà davvero un grande secondo tempo per portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

46' Grifoni attivi malgrado l'uomo in meno: Cancellieri ci prova dal vertice sinistro, blocca a terra Anacoura

concessi 2' di recupero

43' Sestri vicinissimo al vantaggio: Forte crossa in area per la testa di Fossati, il pallone si stampa contro la traversa

38' Fossati si accentra al limite e calcia, Adamonis è attento

33' il Perugia resta in dieci: Kouan reagisce ad una vistosa trattenuta di Candiano e si vede recapitare il secondo giallo. Nessun provvedimento per il giocatore del Sestri Levante, che era comunque doveroso

25' Sylla cerca Seghetti che si fa largo in area e da posizione defilata impegna Anacoura

24' colpo di testa all'indietro di Candiano, Adamonis fa in tempo a recuperare la posizione e a bloccare

21' Sylla ingaggia un duello aereo con Pane e il capitano dei liguri ha la peggio. Ammonito l'attaccante che salterà anche lui la Fermana. Decisione apparsa eccessiva

20' Kouan entra duro su Parlanti e si becca l'ammonizione. Contro la Fermana l'ivoriano non ci sarà per squalifica

12' Seghetti finisce a terra in un contrasto con Candiano, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore

7' si porta in avanti il Sestri: su angolo di Clemenza prova lo stacco Matteucci, palla che si alza sopra la traversa. Sulle palle inattive occorre prestare attenzione

2' Torrasi calcia a lunga gittata una punizione, Anacoura si salva con qualche difficoltà

Partiti

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Matteucci, Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Candiano; Clemenza, Fossati, Forte. A disp. Balducci, Raspa, Troiano, Andreis, Omoregbe, Schirru, Sandri, Gala, Grosso, Regini, Vaughn. All.: Barilari

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Cancellieri; Kouan; Seghetti, Sylla. A disp. Abibi, Lewis, Souare, Viti, Agosti, Giunti, Lisi, Ricci, Cudrig. All. Formisano

Qualche sorpresa nello schieramento biancorosso: Mezzoni scalza Lewis dal ruolo di braccetto di destra titolare, così come Cancellieri rileva Lisi. Nel Sestro Levante viene confmato l'impiego di Matteucci a destra, mentre Raggio Garibaldi funge da regista in mezzo al campo. Clemenza, Fossati e Forte formano il tridente d'attacco.

Imperativo riconquistare i tre punti

Il Perugia torna in campo di venerdì sera. L'infrasettimanale programmato per mercoledì 14 ha imposto la Lega Pro di far giocare tutti oggi. Ai biancorossi è toccata una lunga trasferta: il Sestri Levante, non avendo un campo all'altezza di un campionato professionistico, è stato costretto ad emigrare a Vercelli. Non esattamente il massimo per gli uomini di Formisano, costretti a viaggiare notte tempo, cosa che potrebbe creare problemi per l'impegno successivo. Malgrado tutto la missione è chiara: quella di tornare a vincere dopo lo 0-0 contro il Rimini

Tra i padroni di casa sarà assente Lorenzo Podda, mentre probabilmente Matteucci verrà schierato sulla destra. In mediana può essere il turno di Raggio Garibaldi, ex Genoa.

Non sono attese grosse novità tra le fila biancorosse, con la probabile conferma della squadra che ha pareggiato contro il Rimini. Federico Ricci è pronto a subentrare ed eventualmente incidere a gara in corso.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 20:45. A seguire commenti ed interviste dei protagonisti del match

Le probabili formazioni

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Matteucci, Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Candiano; Omoregbe, Margiotta, Forte. All.: Barilari

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Lewis, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Seghetti, Sylla. All.: Formisano