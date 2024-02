Calcio serie C, Sestri Levante - Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Torna in campo la serie C di venerdì sera e Perugia costretto ad una lunga trasferta, per di più in orario serale. La sfida contro il Sestri Levante va in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli dato che i liguri non dispongono di un terreno di gioco idoneo per questo campionato professionistico. Chiaro intento degli uomini di Alessandro Vittorio Formisano è cancellare quelle perplessità successive allo 0-0 contro il Rimini e tornare subito alla vittoria per continuare l'inseguimento ad una Torres che indubbiamente sta perdendo qualche colpo. Non si prospetta però un compito facile in quanto la compagine ben guidata da Enrico Barilari viene da una vittoria proprio in Sardegna che ha tolto l'imbattibilità casalinga alla stessa Torres ed è fortemente intenzionata a perseguire l'obbiettivo salvezza più anticipata possibile strizzando l'occhiolino alla zona playoff.

Ma vediamo come arrivano le due squadre a questo appuntamento:

Qui Sestri Levante: due gli indisponibili per Barilari

I rossoblù, dopo il colpaccio di Sassari, vogliono continuare a sognare e cercheranno di mettere in difficoltà con la loro organizzazione di gioco anche i più blasonati biancorossi. Barilari, tecnico che sta conducendo i liguri davvero ad un ottimo campionato, non potrà contare sullo squalificato Lorenzo Podda e sull'infortunato di lungo corso Riccardo D'Antoni e per il resto non dovrebbe denunciare particolari assenze.

La formazione potrebbe prevedere il 4-3-2-1 con Anacoura tra pali; Matteucci, Pane, Oliana, e Regini in difesa; Sandri, Parlanti, Candiano (o Raggio Garibaldi) in difesa; Forte e Omoregbe alle spalle dell'unica punta Fossati (o Gala).

Qui Perugia: sul pullman è salito anche Ricci. Non sono previste variazioni di formazione

Dopo la rifinitura e la conferenza pregara che abbiamo seguito la comitiva biancorossa è partita per Vercelli. Tra i ventidue convocati c'è anche Federico Ricci, che ha smaltito il problema alla caviglia rimediato oltre un mese fa ed è tornato a disposizione di Formisano. Torna anche Francesco Mezzoni dalla squalifica mentre sono ancora fuori causa i vari Andrea Bozzolan, Paolo Bartolomei, Stipe Vulikic, Ryder Matos e Federico Vasquez.

L'undici di partenza dovrebbe essere composto da Adamonis in porta; Lewis, Angella e Dell'Orco in difesa; Paz, Iannoni, Torrasi e Lisi a centrocampo; Kouan alle spalle di Sylla e Seghetti, quest'ultimo in procinto di spuntarla ancora su Ricci.

Dove vedere la partita in diretta

Sestri Levante - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).