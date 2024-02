Calcio serie C, un guizzo di Seghetti fa gioire il Perugia. Fermana ko di misura

Triplice fischio del direttore di gara. Era la classica partita sporca per il Perugia che però, con pazienza e determinazione, e anche con qualche rischio nel finale, è riuscita a vincerla. Le assenze hanno condizionato non poco il gioco dei biancorossi, che però, grazie ad un guizzo del neoentrato Seghetti, sono riusciti a venirne a capo e dunque restare in corsa per il terzo posto. Alla Fermana, che si è dimostrata tutt'altro che arrendevole, l'onore delle armi. Grazie a tutti per seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

91' ammonito Santi per fallo su Iannoni

concessi 5' di recupero

89' Protti si gioca gli ultimi due cambi: Semprimi per Giovinco e Petrelli per Eleuteri

88' cosa ha rischiato il Grifo! Su cross da sinistra piattone di Petrungaro che va a sbattere contro il palo interno

85' il Perugia passa! Seghetti, su cross tagliato di Polizzi, ruba il tempo alla difesa ospite e batte Furlanetto

81' nella Fermana c'è Heinz al posto di Niang

80' Fermana ancora in attacco con un tiro di Giovinco che, deviato, termina tra le braccia di Adamonis

79' doppio cambio Perugia: Cancellieri per Paz e Polizzi per Cudrig

78' cross di Lisi per la testa di Paz, impreciso

73' Fermana vicinissima al gol su azione personale di Petrungaro, Adamonis salva tutto

68' nel Perugia c'è Agosti per Ricci e Giunti per Torrasi

64' chance per Iannoni ma la sua battuta al volo sorvola la traversa

59' doppio cambio per la Fermana: Scorza per Gianelli e Petrungaro per Marcandella

53' nel Perugia c'è Seghetti per Matos

50' cross di Paz, tenta la girata volante Lisi che impatta male la sfera che termina alta

48' ci prova Giovinco dalla distanza, blocca a terra Adamonis

46' Ricci ha la palla buona ma la sua conclusione esce di poco a lato

Si ripende a giocare senza sostituzioni da ambo le parti

Non c'è recupero e il direttore di gara sanziona la fine del primo tempo. Partita fino a questo momento anonima, con il Perugia che faticano a costruire gioco e la Fermana che si difende con ordine. Solltanto due episodi isolati, e piuttosto clamorosi, hanno infiammato il match nel finale con Matos e Iannoni, che non sono però riusciti a sfruttare le occasioni propizie. Serve un deciso cambio di marcia nella ripresa. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

43' ancor più clamorosa la palla gol per Iannoni, servito alla perfezione ancora da Paz. La botta ravvicinata del centrocampista viene respinta miracolosamente da Furlanetto

42' Paz pesca da destra Matos solo in area, ma il piattone del brasiliano è centrale e l'occasione sfuma

41' prova il pallonetto dalla lunga distanza Sorrentino con Adamonis fuori dai pali, palla lontano dallo specchio

39' sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Fermana la palla carambola pericolosamente in area ma l'azione viene interrotta per un fallo su Lisi

33' ci prova Giovinco da distanza siderale, palla ampiamente a lato

21' Paz ha la palla sul destro ma viene murato al momento della conclusione

15' risponde il Grifo con un colpo di testa di Cudrig su cross di Lisi deviato in angolo da un giocatore ospite

12' la prima azione del match è della Fermana, ovvero un diagonale di Niang bloccato a terra da Adamonis

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Ricci; Matos, Cudrig. A disp. Abibi, Yimga, Souarè, Viti, Ebnoutalib I., Cancellieri, Giunti, Bezziccheri, Agosti, Polizzi, Lomangino, Seghetti. All. Formisano

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Santi, Carosso; Gianelli, Niang, Misuraca; Marcandella, Sorrentino, Giovinco. A disp. Borghetto, Mancini, Locanto, Heinz, Bonfigli, Scorza, Petrungaro, Semprini, Petrelli, Condello. All. Protti

Formisano sceglie di far partire Seghetti dalla panchina a causa del lieve attacco febbrile che lo ha colpito. Per il resto tutto conferrmato con Mezzoni nuovamente braccetto di destra con Lewis e Dell'Orco a completare la difesa, Lisi sull'out sinistro di centrocampo e Ricci dietro Cudrig e Matos, che sostituisce appunto Seghetti. Nella Fermana Marcandella, Sorrentino e Giovinco formano il tridente d'attacco.

Urge il ritorno al successo

Nelle ultime due partite il Perugia ha raccolto un punto, ovvero un pareggio contro il Rimini e una sconfitta contro il Sestri Levante. Risultati che hanno riacceso la lotta al terzo posto, ora occupato dalla Carrarese, cliente che ha dimostrato di essere scomodo 'per tutti. C'è dunque l'obbligo categorico di tornare alla vittoria per i biancorossi, per i quali si presenta una buona occasione: questa sera, nel turno infrasettimanale, ci sarà la visita della Fermana ultima della classe e già nettamente battuta all'andata.

Formisano ritrova a tempo pieno Federico Ricci e sta meditando di schierarlo titolare dietro Cudrig e Seghetti, quest'ultimo al rientro dopo un breve attacco febbrile ma in grado di scendere in campo. Potrebbe questa essere una soluzione obbligata in quanto Ryder Matos è tornato da poco e Yossouph Sylla, al pari di Christian Kouan, squalificati. Per altri infortunati di lungo corso come Andrea Bozzolan, Federico Vasquez, Paolo Bartolomei, Stipe Vulikic c'è ancora da attendere. Sto precauzionale infine, in vista Torres, per Gabriele Angella.

Ancora più delicata, se possibile, la situazione della compagine marchigiana. Mister Protti, al quale è stata rinnovata la fiducia, non avrà a disposizione l'ex Daniele Paponi, Ivan De Santis, Francesco Pistolesi (squalificato), Nicola Malaccari, Johnatan Spedalieri, Manuel Giandonato e Tommaso Fontana (questi ultimi infortunati). Rientra dalla squalifica Jonas Heinz, cosìcchè lo stesso tecnico potrebbe optare per il 4-4-2 con Sorrentino e Giovinco davanti.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 20:45 e a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis N., Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Ricci; Seghetti, Cudrig. A disp. Abibi, Yimga, Souarè, Viti, Ebnoutalib I., Cancellieri, Giunti, Bezziccheri, Agosti, Polizzi, Lomangino, Matos. All. Formisano

FERMANA (4-4-2): Furlanetto; Eleuteri, Forte, Heinz, Carosso; Petrungaro, Misuraca, Scorza, Marcandella; Sorrentino, Giovinco. A disp. Borghetto, Mancini, Locanto, Santi, Bonfigli, Gianelli, Niang, Semprini, Petrelli, Condello. All. Protti