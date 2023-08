Calcio, Serie C: Gubbio inserito nel Girone B

Serie C

Serie C Girone B

Anche la Serie C ha finalmente i suoi gironi: il Gubbio, come già si sapeva, è inserito nel Girone B laddove, salvo sorprese dei ricorsi e controricorsi in essere, troverà anche il Perugia.

Queste le squadre del Girone B:

Ancona

Arezzo

Carrarese

Cesena

Fermana

Gubbio

Juventus Next Gen.

Lucchese

Olbia

Perugia

Pescara

Pineto

Pontedera

Recanatese

Rimini

Sestri Levante

SPAL

Torres

Virtus Entella

Vis Pesaro