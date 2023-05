Calcio, Serie C Playoff: è il giorno di Gubbio – Entella

E’ il giorno di Gubbio – Entella, squadre che nel doppio confronto di regular season non si sono “fatte male” pareggiando entrambi i match con il risultato di 0 a 0, ma è anche il giorno della millesima panchina tra i professionisti per Mister Piero Braglia: il suo cammino (fonte Sito Ufficiale AS Gubbio 1910) è suddiviso in 221 gare in Serie B, 636 in Serie C, 106 tra Coppa Italia maggiore e di Lega Pro, 36 gare in altri tornei post-season guidando Montevarchi, Pontedera, Carrarese, Foggia, Chieti, Catanzaro, Sangiovannese, Pisa, Lucchese, Frosinone, Taranto, Juve Stabia, Lecce, Alessandria, Cosenza, Avellino e Gubbio. Un percorso lunghissimo che adesso vive una fase importante con la possibilità di ben figurare ai playoff con la squadra eugubina.

Questo il programma completo dell’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, in campo alle 20.30:

Pro Sesto – Vicenza

Virtus Verona – Pescara

Gubbio – Entella

Audace Cerignola – Foggia

Ancona – Lecco

Le gare di ritorno sono previste lunedì 22 maggio.