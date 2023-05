Calcio, Serie C Playoff: i risultati del ritorno del primo turno nazionale

Serie C

Serie C

Dopo il successo per due reti a zero nel match d’andata al 'Barbetti', il Gubbio è ospite dell’Entella nel ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.

La squadra umbra, protagonista di una stagione sorprendente, non riesce a confermare il successo della partita d’andata e subisce un netto 3 a 1 che porta in Paradiso i liguri, ponendo fine ai sogni di gloria dei rossoblu: al 10' minuto gli ospiti sono già sotto di due gol, grazie alle realizzazioni di Merkaj al 4' e Ramirez al 10'; nella ripresa i padroni di casa trovano il gol del 3 a 0 al 63' di nuovo con Merkaj, prima dello 'spavento' finale dovuto al gol di Vazquez su rigore al minuto 85 che rende di fuoco gli ultimi minuti della partita.

Questi i risultati del ritorno del primo turno nazionale dei playoff:

Vicenza – Pro Sesto 2 – 0 (1 – 2 all’andata) passa il Vicenza

Pescara – Virtus Verona 3 – 1 (2 – 2 all’andata) passa il Pescara

Entella – Gubbio 3 – 1 (0 – 2 andata) passa l’Entella

Foggia – Audace Cerignola 3 – 0 (1 – 4 all’andata) passa il Foggia

Lecco – Ancona 1 – 1 (2 – 2 all’andata) passa il Lecco