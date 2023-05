Calcio, Serie C Playoff: i risultati dell’andata del primo turno nazionale

Il Gubbio festeggia le mille panchine tra i professionisti del tecnico Piero Braglia vincendo 2 a 0 l’andata del primo turno nazionale dei playoff in casa contro l’Entella: decide il match l’uno-due Bulevardi-Di Stefano che in due minuti, tra il 52’ ed il 54’, segnano i gol che, nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Morelli al 57’, consentono agli eugubini di vincere la partita con un doppio vantaggio importante in vista del ritorno in Liguria di lunedì.

Questi i risultati dell’andata del primo turno nazionale dei playoff:

Pro Sesto – Vicenza 2 – 1

Virtus Verona – Pescara 2 – 2

Gubbio – Entella 2 – 0

Audace Cerignola – Foggia 4 – 1

Ancona – Lecco 2 - 2

Le gare di ritorno sono previste lunedì 22 maggio.