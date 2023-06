Calcio, Promozione: tris del Tavernelle

Sono giorni caldissimi per il Tavernelle e non solo per motivi metereologici; il direttore sportivo Luca Gagliardini, infatti, si è reso protagonista di ben tre colpi di mercato importanti per migliorare la rosa in vista del prossimo campionato di Promozione: i nuovi nomi del club sono Tommaso Cardinali, classe 2004 in arrivo in prestito dal Mantignana Montemalbe, Nicola Ielpo, classe 1993 ex Grifo Sigillo e Pontevecchio, ed Enea Belardinelli, classe 1997 in arrivo dalla Pievese.