Calcio, Promozione: Ubaldi al Bastia

Il Bastia continua a rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Promozione e annuncia, attraverso i propri canali social, l’arrivo del forte centrocampista Luca Ubaldi.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Bastia Calcio 1924): “La società Calcio Bastia 1924 comunica l’acquisto del forte centrocampista, bastiolo doc, Luca Ubaldi che finalmente giocherà e difenderà i colori della propria città.

Luca dopo tutta la trafila nel Settore Giovanile del Perugia esordisce nel 2008-09 in serie C all’età di diciotto anni con mister Giovanni Pagliari, nelle stagioni successive sempre in serie C ha vestito le maglie di Juve Stabia, Sanremese, Castel Rigone e può vantare 50 presenze e 3 gol.

La sua carriera prosegue in serie D con Pro Imperia,Castel Rigone,San Benedettese, Foligno, Villabiagio.

Nelle ultime due stagioni ha militato in Eccellenza con l’Ellera sfiorando in entrambe la Serie D risultando tra i centrocampisti più decisivi del massimo Campionato Regionale”.

Luca ha dichiarato (fonte Facebook Bastia Calcio 1924): “Sono felice ed emozionato di vestire finalmente la maglia della mia città nell’anno del centenario e farò di tutto per riportare i colori bianco rossi dove meritano, un saluto speciale ai nostri Tifosi, non vedo l’ora di iniziare”.