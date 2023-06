Parte dal centrocampo il mercato in entrata della Grifo Sigillo; il direttore sportivo Alessandro Riso, infatti, ufficializza il primo acquisto in vista della nuova stagione: si tratta dell’esperto Emanuele Gaggiotti, classe 1988, in arrivo dalla Cagliese e con una lunga carriera alle spalle tra Umbria (Gualdo, Gubbio, Todi e Semonte) e Marche (Sassoferrato, Urbania, Pergolese e altre).