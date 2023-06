Calcio, Promozione: Moyano al Bastia

Il Bastia continua il proprio mercato in entrata e, dopo aver ufficializzato il gradito ritorno di Josef De Santis nei giorni scorsi, annuncia sui propri canali social un altro importante arrivo in difesa: si tratta di Christian Moyano, argentino d’origine, fresco vincitore del campionato di Promozione con la maglia del Pierantonio.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Bastia Calcio 1924): “La società Calcio Bastia 1924 comunica l’acquisto dell’esperto Centrale Difensivo di origine Argentina Christian Moyano fresco vincitore insieme al Pierantonio del campionato di Promozione girone A.

Christian ha deciso di sposare il progetto del Bastia Calcio con entusiasmo e determinazione per provare a ripetersi anche in questa nuova stagione.

Il classe ‘88 dopo le esperienze in Argentina dal 2007 al 2016 con Atlanta, Liniers, Talleres de Perico, Defensores de la Boca, Americo Tesorieri, FC Ibach ha vestito in Umbria le maglie di Spoleto e Castiglione del Lago nel Campionato di Eccellenza Umbra”.

Christian ha dichiarato (fonte Facebook Bastia Calcio 1924): "Sono molto entusiasta di venire in una piazza come Bastia , e darò tutto me stesso per raggiungere l’obiettivo".