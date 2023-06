Calcio, Promozione: primo squillo del Cerqueto

Inizia il mercato della neopromossa Cerqueto: il primo colpo ufficiale è il portiere classe 2004 Diego Pallotta, che arriva in prestito dall’ACF Foligno (ex C4), pur avendo giocato l'ultima stagione con la maglia della Nestor.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Cerqueto Calcio): “Al via le danze per il mercato del Cerqueto. È infatti ufficiale l'accordo con l'ACF Foligno per il prestito del portiere Diego Pallotta.

Ragazzo giovane, classe 2004, ma già con un bagaglio di esperienze importanti.

Protagonista, infatti, della vittoria del campionato di Promozione con la C4 (ora ACF Foligno) nel 2021/2022, nella stagione appena passata è approdato alla Nestor, in Eccellenza, dove ha contribuito alla salvezza della squadra marscianese.

Una pedina di categoria per lo scacchiere di mister Favorini che unisce gioventù ed esperienza.

A Diego va il nostro benvenuto ed un grande in bocca al lupo per la stagione che andremo ad affrontare”.