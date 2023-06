Calcio, Promozione: tris per la Padule San Marco

Neanche il tempo di completare il passaggio del testimone dall’ormai ex presidente Sannipoli al nuovo massimo dirigente Barbetti, che il direttore sportivo Andrea Giacometti cala subito un tris di nuovi acquisti: si tratta dell’attaccante Dario Cambiotti, in arrivo dal Pierantonio, con cui ha conquistato il primo posto nella passata stagione, ma in prestito dal Branca, e dei difensori Pietro Vispi, proveniente anche lui dal Pierantonio e in prestito dal Fontanelle, e Pietro Ragnacci, in prestito dal Branca e la scorsa stagione con la maglia dell’Angelana.