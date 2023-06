Calcio, Promozione: Nicola Moscatello nuovo tecnico della Pievese

Dopo l’addio di Mister Saravalle e del direttore sportivo Luciano Moscatello, la Pievese individua in Nicola Moscatello la persona giusta a cui affidare la guida tecnica della prima squadra in vista della prossima stagione sportiva in cui la squadra vorrà ripetere le brillanti prestazioni dell'ultimo campionato, terminato sul podio.

Ad annunciarlo è la società attraverso una nota apparsa sui propri canali social (fonte Facebook USD Pievese): “Nicola Moscatello è il nostro nuovo allenatore! Benvenuto nella famiglia Albiceleste”.