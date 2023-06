Calcio, Promozione: Marco Burini alla Vis Nuova Alba

La Vis Nuova Alba alza l’asticella e si assicura le prestazioni sportive del forte difensore centrale, ex Trestina, Foligno, Angelana e San Venanzo, Marco Burini. Il club continua la programmazione per la prossima stagione e sembra avere tutte le intenzioni di recitare un ruolo importante in campionato.

E’ la società stessa ad annunciare il colpo di mercato sui propri canali social (fonte Facebook Nuova Alba Calcio): "L’A.S.D. Vis Nuova Alba è lieta di annunciare l’acquisto del difensore Marco Burini (classe ‘97). Benvenuto Marco e in bocca al lupo".