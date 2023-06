Calcio, Promozione: Pacciarini nuovo tecnico del Selci Nardi

Il Selci Nardi ha un nuovo allenatore: il direttore sportivo Maurizio Baldelli ed il direttore generale Marco Briganti hanno scelto di affidare la panchina rossonera a Mister Mattias Pacciarini, classe 1985, ex giocatore professionista e con un passato da tecnico nel settore giovanile del Città di Castello.

Questa la nota del club (fonte Facebook S.S.D. Selci Nardi): "Un passato da calciatore professionista di tutto rispetto, l'esperienza col settore giovanile del Città di Castello e ora il debutto da allenatore di prima squadra in un campionato "tosto" come quello della Promozione. Mattias Pacciarini è il nuovo allenatore del Selci Nardi. Il direttore generale Marco Briganti e il ds Maurizio Baldelli hanno così concluso la trattativa che segue la linea avanzata in questi ultimi anni - peraltro assolutamente azzeccata - di affidare la conduzione tecnica dei rossoneri ad allenatori giovani, che hanno lavorato coi ragazzini e che, come si spera anche in questo caso, sono pronti al grande salto. Classe 1985, originario di Città di Castello, Pacciarini ha giocato nel ruolo di difensore tra gli altri con Perugia (settore giovanile), Canzese, Tritium, Montichiari, Sansovino, Sangimignano, Real Montecchio, Arezzo, Montevarchi, Bastia e Trestina. Un passato dunque eccellente che potrà senz'altro trasferire alla sua nuova squadra chiamata a disputare un altro torneo di livello in Promozione. La società rossonera accoglie anche il nuovo preparatore e collaboratore di Pacciarini, Luca Ceccarelli, presentato insieme allo stesso tecnico".