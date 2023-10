Calcio, Promozione Girone B: i risultati della sesta giornata

Il Bastia vince il big match sul campo del Todi e si porta in vetta alla classifica, approfittando del pareggio del Campitello a Bevagna. Vince anche la Ducato Spoleto in casa del Cannara, mentre la Real Virtus costringe il Guardea al pareggio. Vincono anche Foligno, Cerqueto e Vis Foligno, mentre la Clitunno cede in casa al San Venanzo.

Questi i risultati della sesta giornata:

Bevagna – Campitello 1 – 1

Cannara – Ducato Spoleto 0 – 1

Cerqueto – Amc '98 2 – 0

Clitunno – San Venanzo 0 – 1

Foligno – Amerina 4 – 2

Guardea – Real Virtus 1 – 1

Todi – Bastia 0 – 1

Sangemini – Vis Foligno 2 – 3 (giocata alle 20)