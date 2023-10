Calcio, Promozione Girone B: i risultati della quinta giornata

Giornata emozionante nel campionato di Promozione Girone B: il Campitello vince col Cannara e aggancia in testa alla classifica il Bastia che pareggia in casa contro il Guardea. Cade, invece, il Todi contro il San Venanzo, mentre risale un po' la china il Foligno che vince sul campo della Real Virtus per 2 a 0.

Questi i risultati della quinta giornata:

Vis Foligno – Clitunno 2 – 2 (giocata ieri)

Amc '98 – Sangemini 0 – 1

Amerina – Bevagna 0 – 1

Bastia – Guardea 1 – 1

Campitello – Cannara 2 – 1

Ducato Spoleto – Cerqueto 3 – 0

Real Virtus – Foligno 0 – 2

San Venanzo – Todi 1 – 0