Calcio, Promozione Girone B: il programma della sesta giornata

La capolista Bastia è ospite del Todi nel big match di giornata e segue con interesse la sfida tra Bevagna e Campitello, mentre il Cannara attende la Ducato Spoleto in una sfida che si preannuncia caldissima. Il Cerqueto gioca in casa con l'Amc '98, la Clitunno col San Venanzo e il Foligno con l'Amerina, mentre la Real Virtus è impegnata in trasferta col Guardea e la Vis Foligno col Sangemini.

Queste le gare della sesta giornata, in programma domenica 15 ottobre alle 15:

Bevagna – Campitello

Cannara – Ducato Spoleto

Cerqueto – Amc '98

Clitunno – San Venanzo

Foligno – Amerina

Guardea – Real Virtus

Todi – Bastia

Sangemini – Vis Foligno