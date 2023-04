Calcio, Promozione Girone B: Spoleto, primo posto ormai lontano

Successo netto e importante quello della capolista Terni Fc sul campo dello Sporting: questo risultato consente ai rossoverdi di consolidare il primo posto in classifica in virtù del turno di riposo della diretta inseguitrice Spoleto, allungando di cinque punti.

Successo importante per il Todi, in casa dell’Amerina, che consente ai tuderti di portarsi in zona salvezza diretta quando mancano quattro partite al termine della regular season, mentre l’Athletic Bastia perde in casa del Campitello e resta al penultimo posto in compagnia proprio dell'Amerina e ad un solo punto dallo Sporting Terni.

Questi i risultati della trentesima giornata:

AMC ’98 – Real Avigliano 2 – 0

Amerina – Todi 0 – 1

Bastia – Bevagna 1 – 2

Campitello – Athletic Club Bastia 1 – 0 (giocata alle 17.30)

Ducato Spoleto – Superga 48 1 – 2

Guardea – Clitunno 1 – 2

Sporting Terni – Terni Fc 0 – 2

Vis Foligno – San Venanzo 0 – 0

Riposa lo Spoleto