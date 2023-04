Calcio, Promozione Girone B: domani in campo lo Spoleto

Squadra in casa

Squadra in casa Spoleto

Il campionato di Promozione si ferma per le festività pasquali, ma nel weekend si gioca comunque un match molto importante ai fini della lotta al vertice: domani alle 15, infatti, allo stadio Comunale di Spoleto va in onda il recupero del ventottesimo turno di campionato tra Spoleto e San Venanzo, dopo il rinvio per il grave lutto che aveva colpito la società ospite a fine marzo.

La squadra di casa ha 2 punti in meno della capolista Terni Fc e, prima di effettuare l’ultimo turno di riposo, vuole riportarsi avanti e mettere pressione alla contendente rossoverde, prima del decisivo rush finale.