Calcio, Promozione Girone B: il prossimo turno

Il trentesimo turno del campionato di Promozione Girone B vede la capolista Terni Fc impegnata sul campo dello Sporting Terni in un derby che può lanciare definitivamente gli ospiti verso la conquista del primo posto, approfittando anche del turno di stop dello Spoleto.

In coda, invece, l’Athletic Bastia è chiamato all’impresa sul campo del Campitello per provare a superare l’Amerina al terz’ultimo posto in classifica, mentre il Todi spera di trovare un successo proprio in casa dell’Amerina per tenere a distanza la zona playout.

Questo il programma completo della trentesima giornata, in programma domenica 16 aprile 2023 alle 15:

AMC ’98 – Real Avigliano

Amerina – Todi

Bastia – Bevagna

Campitello – Athletic Club Bastia

Ducato Spoleto – Superga 48

Guardea – Clitunno

Sporting Terni – Terni Fc

Vis Foligno – San Venanzo

Riposa lo Spoleto