Calcio, Promozione Girone B: lo Spoleto tiene il passo della prima

Importante il successo di misura per 1 a 0 con cui lo Spoleto liquida un buon Superga 48: questa vittoria consente ai perugini di continuare a dare la caccia al primo posto occupato dal Terni Fc, vittorioso quest’oggi contro un agguerrito Bastia.

In coda, l’Athletic Bastia vince contro lo Sporting Terni, ma, vista la contemporanea vittoria dell’Amerina contro il Real Avigliano, non riesce nel sorpasso in zona playout, rimanendo al penultimo posto ad una lunghezza di scarto dal terz’ultimo.

Questi i risultati della ventinovesima giornata:

Clitunno – AMC ’98 3 – 0 (giocata ieri)

Athletic Club Bastia – Sporting Terni 2 – 0

Bevagna – Vis Foligno 3 – 1

Real Avigliano – Amerina 0 – 4

San Venanzo – Ducato Spoleto 2 – 0

Superga 48 – Spoleto 0 – 1

Terni Fc – Bastia 2 – 1

Todi – Campitello 1 – 0

Riposa Guardea.