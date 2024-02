Calcio serie C, il Perugia può pensare solo al Rimini. Formisano: "Saranno importanti i duelli"

Da ora in avanti c'è spazio soltanto per il calcio giocato. Verrebbe da dire finalmente. Non deve essere stato facile per nessun allenatore tapparsi le orecchie e andare dritto per la propria strada: Alessandro Vittorio Formisano, benchè alle prime armi da professionista, si è impegnato molto in questo senso e soltanto il verdetto del campo dirà se ci è riuscito o meno.

La missione però è quella di proseguire la striscia positiva, seppur al cospetto di un avversario che nelle ultime settimane è divenuto ostico. Il Rimini, con l'arrivo di Emanuele Troise (conterraneo di Formisano tra l'altro), ha cambiato faccia risalendo posizioni su posizioni ed è vicina alla finale di Coppa Italia.

Di cartre da giocare però il Perugia, la cui lista di indisponibili è ancora lunga, ne ha eccome, dal rientro di Cristian Dell'Orco e dalla disponibilità di Federico Ricci, che ha superato il provino di stamani ma difficilmente verrà impiegato, quantomeno dal 1'.

Mercato, un giudizio globale

Non poteva mancare un pensiero sull'argomento più dibattuto di questo ultimo mese: "Si chiude una parentesi lunga in cui le situazioni andavano aggiornate di settimana in settimana. Non credo siamo corti in difesa. Abbiamo tanti giocatori validi e poi c'è stata la conferma di Dell'Orco, un acquisto che speravamo di fare davvero".

Errori da non ripetere

All'andata il Perugia ha sofferto soprattutto tra le linee: "Mettersi a cinque a centrocampo? Il Rimini è una squadra importante. Ho visto entrambe le partite giocate, parliamo di qualcosa di diverso da ciò che vedremo domani. Se ti abbassi con una linea da cinque favorisci lo spazio interlinea. Conteranno i duelli individuali".

Addii eccellenti ma dolorosi

E' stato soltanto Santoro a lasciare: "Per questo nostro viaggio, per cercare di raggiungere un sogno serve gente mentalizzata. Simone è un ragazzo eccezionale che desiderava andare via. Guardo chi con forza ha scelto di restare. Del resto il nostro punto di forza è dato dai giocatori che pretendono di continuare con noi. E questo è molto più importante di chi vuole lasciare".

L'avversario

I romagnoli si presenteranno rivitalizzati dalla cura Troise: "L'acuto con la Torres è stato importante che ha permesso di cambiare il loro atteggiamento. Credo che loro verranno qui per provare a fare risultato. Ho alzato l'asticella e messo in guardia dalle insidie poiché non deve mai mancare la prestazione. E questo ci servirà per arrivare a fine corsa con le massime motivazioni. Cosa si può migliorare? Ogni partita c'è da limare i dettagli. Ad ogni step la gara è contro noi stessi non contro gli altri".

La coppia che cresce

L'intesa tra Sylla e Seghetti inizia ad affinarsi: "Partendo dal presupposto che il lavoro ti fa crescere, la prestazione dipende dagli spazi che ti lasciano l'avversario. L'intesa migliorerà con il passare delle partite e il minutaggio sta facendo la differenza".

Pensieri speciali

Formisano chiude così: "Vorrei mandare un abbraccio al nostro presidente, che non sta passando giorni facili. Cercheremo di regalargli dei momenti di felicità domani".