Calciomercato Perugia, Santoro si appresta a salutare: andrà al Modena

Sembrava tutto in fase di stallo e che non ci fossero ulteriori sviluppi su questa questione, ma nel calciomercato, specie quando le lancette dell'orologio stanno compiendo gli ultimi giri, i colpi di scena non mancano.

E' dunque altamente probabile che Simone Santoro nelle ultime ore non sia più un giocatore del Perugia. Il centrocampista, che da diversi giorni stava disertando gli allenamenti della squadra lavorando a parte, vestirà molto probabilmente la maglia del Modena, almeno a giudicare da quanto ha scritto qualche minuto fa il sito di Gianluca Di Marzio.

La formula del trasferimento sarà quella del prestito oneroso con diritto di riscatto in favore dei canarini e l'ufficialità, salvo imprevisti dell'ultima ora sempre possibili, verrà data in giornata.

Quello di Santoro dunque si appresta ad essere il terzo movimento in uscita di questa campagna di trasferimenti invernale dopo quella di Acella, di cui è stato interrotto il prestito con la Cremonese e si è trasferito alla Giana Erminio, e del portiere Furlan, fresco di rescissione contrattuale e che si è accasato in giornata al Catania degli ex Di Carmine, Monaco e Curado.

Il cambio di rotta

Sembrava dunque che il discorso intavolato con gli emiliani fosse destinato a non avere seguito. Nei giorni scorsi era stata effettuata un'offerta ai biancorossi ritenuta però insufficiente; nella serata di oggi c'è stato il rilancio con una proposta di trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto, che probabilmente verrà accettata dalla società biancorossa, malgrado fosse restia a questa formula, proprio per venire incontro alle esigenze del giocatore, che da tempo desiderava tornare in B.

C'è però anche un discorso tattico da non trascurare: il passaggio in pianta stabile al 3-5-2 avrebbe fatto sì che per il centrocampista messinese ci fosse poco spazio e ciò potrebbe aver consigliato il club di privarsi con più facilita del suo contributo. Da valutare ora se Giugliarelli e Santopadre, presenti a Milano, si metteranno a caccia del sostituto.