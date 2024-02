Perugia, il bilancio di un mercato invernale senza sussulti

Che mercato è stato per il Perugia? Dipende da quale punto di vista lo si guarda. Per Jacopo Giugliarelli, alla prima esperienza da direttore sportivo in una prima squadra dopo anni di settore giovanile, non deve essere stato sicuramente un lavoro facile. Due erano le missioni principali: quello di abbassare, e in maniera assai sensibile, il monte ingaggi ma non invece la competitività della squadra. Certo, le perplessità dei tifosi ci saranno come è normale che sia, ma la situazione è questa e come tale va accettata.

Di sicuro quella con cui Alessandro Vittorio Formisano continuerà a lavorare è una rosa abbastanza forte, capace di un netto cambio di marcia nel girone di ritorno, con quattro vittorie consecutive. Il gong è scoccato alle ore 20 in punto ed è possibile dunque tracciare un bilancio di questo mese di contrattazioni.

No alle rivoluzioni

Quel che deve risultare chiaro è che in questa sessione si sarebbe dato spazio principalmente alle uscite. E così hanno salutato il centrocampista Christian Acella, che non ha trovato molto spazio in squadra e che si è trasferito alla Giana Erminio, Jacopo Furlan (rescissione del contratto), Raul Morichelli (in prestito al Sorrento), ma soprattutto Simone Santoro.

Sul centrocampista messinese andrebbe aperto un capitolo a parte. La società lo avrebbe trattenuto volentieri, ma il suo desiderio di tornare a giocare in quella serie B conquistata con grande sacrifico e gavetta era troppo forte, tant'è di non sentirsela di rispondere alle convocazioni delle ultime partite. Ci aveva sperato in estate, ma non se ne è fatto nulla; la svolta nella tarda serata di ieri, quando Perugia e Modena hanno trovato la quadra giusta ed il passaggio a titolo temporaneo al Modena si è concretizzato nella mattinata odierna.

Inoltre queste settimane sono servite per smentire nel modo più categorico i rumors probabilmente affrettati di un possibile addio in massa dei pezzi da novanta (ammesso che la società abbia mai realmente pensato di privarsene) della squadra: da Christian Kouan (che da domani però, essendo in scadenza, potrà accordarsi in vista della prossima stagione con qualsiasi club) ad Alessandro Seghetti fino ad arrivare a Cristian Dell'Orco, reduce da una ripresa faticosa dopo aver subito due operazioni a crociato e menisco. Il Brescia nelle ultime ore è tornato alla carica, ma la società biancorossa lo ha stoppato data anche l'impossibilità di reperire dei sostituti all'altezza. Il centrale di Sant'Angelo Lodigiano darà quindi il suo contributo nella difficile rincorsa alle posizioni di testa della classifica.

In difesa si punta (anche) sulla linea verde

Morichelli è stato ceduto a mezz'ora dalla fine del mercato, ma non è stato sostituito. Evidentemente Formisano ha scelto di puntare all'occorrenza su dei giovani che ha allenato in Primavera di cui conosce appieno le potenzialità. Due nomi su tutti: Matteo Viti e Mouhamed Souarè, già esordienti in prima squadra. Il tutto malgrado l'infortunio al piede che rischia di tenere fuori Vulikic per parecchio tempo. Due scommesse complicate ma che la società è convinta di poter vincere.

Arrivi pochi ma buoni

Il Perugia, per cercare di alzare il livello della rosa, è subito andato all'attacco acquisendo il centravanti Youssouph Cheikh Sylla ed il difensore Noah Lewis, che hanno subito avuto modo di incidere. Forse poteva starci l'innesto di un altro centrocampista, ma probabilmente il passaggio in pianta stabile al 3-5-2 e l'assenza di reali opportunità hanno consigliato Giugliarelli di non muoversi ulteriormente.

Giudizio finale

Dare un voto a questo mercato è impresa quantomai ardua, soprattutto per le problematiche sopra descritte. Sarà soltanto il rettangolo verde a giudicare se sarà un lavoro svolto bene o male. Una cosa è certa: si vuole affrontare questa seconda parte di stagione da protagonisti assoluti e i presupposti sembrano esserci.