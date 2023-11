Calcio serie C, il Perugia perde Vasquez per almeno due settimane

La sua sostituzione nel secondo tempo del match di Pineto aveva fatto storcere il naso a molti, tant'è che sui social era stato addirittura chiamata in causa la necessità di far fare del minutaggio a colui che ne aveva preso il posto, cioè Cudrig. Quanto si è appreso in queste ultime ore è la conferma che tutto ciò era assolutamente infondato: Federico Vasquez è dovuto uscire dal campo perchè infortunato e ne avrà almeno per due settimane.

L'attaccante argentino inoltre non si era mai allenato nel corso di questa settimana e la sua perdurante assenza dal campo aveva indotto lo staff sanitario a sottoporlo a degli esami specifici che hanno rilevato che il problema non è certamente di poco conto.

Si tratta di lesione muscolare all'adduttore e Vasquez dovrà saltare almeno tre partite, precisamente quelle con Carrarese, Olbia e Vis Pesaro.

Il bollettino medico

Così il Perugia aggiorna sulle condizioni del giocatore:

"AC Perugia Calcio comunica che gli accertamenti diagnostici, a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti, a cui è stato sottoposto il calciatore Federico Vazquez hanno evidenziato una lesione muscolare a carico dell’adduttore destro occorso durante la partita contro il Pineto.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche".