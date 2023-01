Lega Pro, a Gubbio arriva la Fermana: "Occorre massima attenzione"

Superata la pausa natalizia, il Gubbio riprende domani pomeriggio il cammino nel girone B di Lega Pro con la gara interna contro la Fermana. Secondo in classifica da solo a quattro punto dalla capolista Reggiana, nonostante la sconfitta prima dello stop in casa dell'Aquila-Montevarchi, mister Braglia nella conferenza stampa della vigili alza il livello di attenzione in vista del prossimo match: "La Fermana ha vinto due partite di seguito e ha trovato una quadratura di gioco. Dobbiamo essere bravi, prepararci bene e stare molto attenti a non rischiare molto. La squadra sta bene ma adesso la parola passa al campo".

Con l'arrivo di Dutu e la partenza di Francofonte, parentesi mercato in conferenza per l'allenatore dei rossoblù: "Qualcuno arriverà e questo lo sappiamo, ma per vincere i campionati bisogna mettere a posto delle piccole cose che possono diventare grandi. Intanto grazie alla società abbiamo trovato un campo dove poterci allenare. Dutu ha disputato un'amichevole sul finire dell'anno scorso, è un difensore fisico predisposto anche a giocare in verticale".