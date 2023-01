Lega Pro: al Gubbio arriva Dutu

Nuovo arrivo dal mercato per il Gubbio. La società rossoblù ha ufficializzato l'arrivo di Eduard Dutu (nella foto durante la firma), difensore in prestito dalla Fiorentina fino a fine stagione.

Nato a Roma il 18 aprile 2001 è cresciuto nel settore giovanile viola fino ad essere un punto fermo della formazione primavera che ha conquistato la Coppa Italia di categoria nella stagione 2020-21. Nella scorsa stagione la sua prima esperienza nel calcio professionistico in prestito all’Aquila Montevarchi con 26 presenze (20 da titolare e 6 da subentrato). In questo campionato, sempre con la formula del prestito, ha vestito la maglia della Reggina in serie B dove però non è riuscito a ritagliarsi spazio in questa prima parte di stagione. Ora lascia nuovamente in prestito la Fiorentina. La formula è la stessa: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno.