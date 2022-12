Lega Pro: il Gubbio cade contro l'Aquila-Montevarchi

AQUILA-MONTEVARCHI: Mazzini, Bertola, Tozzuolo, Fiumanò (Bassano), Nador, Marcucci (Biagi), Lischi, Pietra (Cesarani), Jallow, Giordani, Kernezo (Saporiti). Allenatore: Banchini

GUBBIO: Di Gennaro, Portanova, Redolfi, Bonini, Morelli, Toscano (Francofonte), Rosaia (Bontà), Corsinelli, Arena (Vitale), Di Stefano (Meneghetti), Vazquez (Mbakogu). Allenatore: Braglia

ARBITRO: Cherchi di Carbonia

RETI: 41' pt Redolfi, 33' e 37' st Giordani

NOTE: Espulsi Di Gennaro e Portanova

Si chiude con una sconfitta alla prima giornata del girone di ritorno il 2022 del Gubbio. Al "Brilli-Peri" contro l'Aquila-Montevarchi la squadra di mister Braglia viene colpita per 2-1 al termine di una partita piena di colpi di scena. Dopo soli due minuti di gioco, infatti, Di Gennaro deve parare una conclusione fuori dall'area per salvare la propria porta venendo espulso dal direttore di gara. Non solo, il Gubbio rimane addirittura in nove uomini per l'espulsione, stavolta doppia ammonizione, di Portanova. Nonostante la doppia inferiorità numerica gli eugubini trovano il vantaggio sul finire di prima frazione grazie a Redolfi. Nella ripresa, però, i padroni di casa nell'arco di quattro minuti riescono a pareggiare e a rimontare lo svantaggio grazie a una doppietta siglata da Giordani (secondo gol su rigore). Nel finale, il Gubbio ha addirittura la forza di tentare l'insperato pareggio, ma il palo ferma la conclusione di Bontà mentre Mbakogu sbaglia l'occasione per il pari. Finisce 2-1 per l'Aquila-Montevarchi.