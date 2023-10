Calcio serie C, Perugia - Virtus Entella: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Esattamente nel quarantaseiesimo anniversario della scomparsa di Renato Curi, il giocatore a cui è intitolato lo stadio, il Perugia torna in campo domani sera dopo uno 0-0, quello con la Recanatese, che ha suscitato rimpianti in molti e sarà chiamato ad onorare al meglio questa ricorrenza riassaporando la gioia della vittoria. Il pareggio della Torres regala ai biancorossi una nuova opportunità di accorciare il divario e sarebbe un peccato non sfruttarla; di contro la Virtus Entella, in origine tra le candidare alla vittoria finale, è partita male ma con l'avvento del nuovo tecnico Fabio Gallo si è risollevata. Ed in più non avrà un'agevolazione non da poco...

Ma vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento di domani sera:

Qui Perugia: Baldini non convoca Acella ma ritrova Vasquez. Resta il dubbio modulo

I biancorossi hanno svolto questo pomeriggio la seduta di rifinitura con Federico Vasquez, come nelle previsioni, perfettamente arruolabile. Non sarà così invece per Cristian Dell'Orco, ancora alle prese con i postumi dell'operazione, e per l'acciaccato Christian Acella. Un alleato importante per cercare di ritrovare la vittoria sarà la Curva Nord, che torna agibile dopo il turno di stop e da cui ci si aspetta una spinta importante in un match ad altro coefficiente di difficoltà

La formazione sarà ancora difficile da indovinare. Di certo, davanti ad Adamonis, Angella e Vulikic saranno ancora costretti agli straordinari, con i classici ballottaggi sulle fasce (Mezzoni - Paz e Cancellieri - Bozzolan); Iannoni, Bartolomei e Kouan formeranno la cerniera di centrocampo. Poi arrivano i dubbi: se sarà 4-3-1-2 Santoro giocherà alle spalle di Matos (o Seghetti) e Lisi (o Vasquez); se sarà 4-3-3 largo a Matos (o Seghetti), Vasquez e Lisi.

Qui Virtus Entella: scelte chiare per Gallo

La formazione ligure scende al Curi con un chiaro vantaggio, quello di non aver giocato giovedì. E così Fabio Gallo, che con il cambio di modulo ha determinato una svolta con tre vittorie consecutive, dovrebbe poter contare sull'organico praticamente al completo.

Rispetto al collega le scelte appaiono più chiare, con il 4-3-1-2 di partenza: De Lucia tra i pali; Zappella, Parodi, Manzi e Bonini in difesa; Tascone, Petermann e Corbari in mediana; Mosti (o Meazzi) alle spalle di Santini e Zamparo.

Dove seguire la sfida in diretta

Perugia - Virtus Entella sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).