Calcio serie C, il Perugia chiamato ad una nuova accelerazione. Baldini: "Servirà essere incudine e martello"

Il Perugia è chiamato ad accelerare di nuovo. Malgrado tutti gli handicap inevitabili. Uno di questo è sicuramente il fatto che la Virtus Entella, che già sta attraversando un buon periodo da quando Fabio Gallo si è insediato sulla sua panchina (tre le vittorie consecutive con Olbia, Gubbio e Fermana), ha potuto recuperare le energie visto che il match con il Cesena, programmato inzialmente per giocedì scorso, non si è disputato. I biancorossi però torneranno a contare un prezioso alleato: la curva nord. Toccherà al cuore caldo della tifoseria trascinare Angella e compagni ad una vittoria che sarebbe importantissima per tanti motivi. Servirà davvero gettare il cuore oltre l'ostacolo, ne è consapevole Francesco Baldini, pronto ad uno delle innumerevoli battaglie che attendono la sua squadra.

Qualche pari di troppo

Il Perugia è ancora imbattuto, ma la casella dei pareggi è decisamente piena: "Se stiamo cercando di trasformarli in vittorie? Sì. Anche se abbiamo la seconda miglior difesa ed uno degli attacchi migliori. Dobbiamo migliorare la fase realizzativa".

Acciacchi inevitabili

Il tecnico descrive la situazione dell'infermeria: "Vasquez? Sta bene e oggi dovrebbe allenarsi. Non aveva recuperato dallo sforzo di giovedì e abbiamo deciso di lasciarlo a riposo. Rientra anche Santoro e saranno tutti a disposizione tranne Acella".

L'avversario

I liguri sono in netta ripresa: "Che Entella attenderci? E' una squadra costruita per un campionato di vertice. Dopo le prime due sconfitte hanno messo insieme con il nuovo mister, che conosco personalmente, tre vittorie di fila. Hanno inoltre ritrovato loro stessi, basti vedere il reparto offensivo. Sicuramente sono al pari livello nostro". Il fatto che non siano scesi in campo non è stato preso bene dall'ambiente di Pian Di Massiano: "Non voglio far polemica. Un giocatore è demolito fisicamente a fine partita, poi possono capitare infortuni e squalifiche. Noi questo lo abbiamo vissuto, ma non ho dubbi che faremo una prestazione importante sul piano atletico".

Come ovviare alle imperfezioni

Questo Perugia non sembra essere costante nel corso della partita: "O hai uno strapotere incredibile come il Catanzaro dello scorso anno o ci sono delle fasi. Quando sei martello devi sbloccare il risultato, quando sei incudine devi dedicarti al non possesso. Sarà durissima dominare per 90'. Nemmeno la Torres lo fa".

Un alleato fondamentale

I Grifoni torneranno dunque a contare sull'appoggio della curva nord dopo il turno di sospensione: "C'è grande voglia di fare risultato di fronte alla nostra gente. La sua spinta può sicuramente aiutare".

Rigori

Così Baldini designa chi è incaricato di procedere ai tiri dal dischetto: "Ne metto sempre due. Tendo sempre a far battere l'attaccante. C'è una gerarchia, poi è chiaro che si possono sbagliare".