Calcio serie C, il Perugia attende una Virtus Entella riposata

Il pari a reti inviolate di Recanati, giunto con tutte le attenuanti del caso, suona come un'occasione persa, soprattutto per come la parttia si è sviluppata. Ad un primo tempo decisamente sottotono, anche per merito dei leopardiani, bravi a metterci aggressività e chiusura degli spazi in un campo che conoscono bene, è seguito un secondo in cui si è visto un Perugia che è riuscito ad imporre maggiormente il proprio gioco, non riuscendo a concretizzare alcune nitide occasioni, tra cui il rigore fallito da Vasquez. Morale della favola, la Torres, con la vittoria di Pescara, è nuovamente a +8.

Bisogna ora far presto a serrare i ranghi: già tra tre giorni si torna in campo contro una Virtus Entella in chiara e netta ripresa dopo l'avvento sulla panchina dei chiavaresi dell'ex allenatore della Ternana Fabio Gallo, che lo scorso anno anche a Foggia era riuscito ad invertire il trend salvo poi dimettersi a causa di contrasti con la dirigenza dauna, presidente Canonico in testa. C'è però un fattore di cui non si può non tenere conto: i biancoazzurri non hanno disputato ieri sera il match che li avrebbe dovuto opporre al Cesena a causa dell'allerta meteo emessa nel tardo pomeriggio dal sindaco della città ligure e si presenteranno al Curi completamente riposati. La cosa chiaramente non è stata ben digerita dalla dirigenza biancorossa che non ha potuto nascondere il proprio malcontento. Quel territorio però non è nuovo a calamità naturali di un certo tipo (lo stadio tra l'altro è situato sulla riva del fiume) e si è scelta comprensibilmente la via della prudenza.

Polveri bagnate

Non è un mistero che l'attacco fatichi a trovare la via della rete, ma non tutti sanno che il tecnico è stato in pratica costretto a schierare questa formazione e limitare al massimo il turnover. Soltanto le fasce hanno giocatori attualmente intercambiabili (ieri hanno giocato inizialmente Mezzoni e Cancellieri), non si può dire lo stesso per gli altri reparti. Non tutto però è stato da buttare chiaramente: le catene hanno funzionato discretamente con buone trame, ma i palloni messi in mezzo non hanno creato grossi problemi alla difesa giallorossa. Infine in altre circostanze, come spesso è accaduto, è stato sbagliato l'ultimo passaggio. Nella ripresa si è assistito ad una maggiore fluidità, ma non è stato sufficiente per la conquista dei tre punti.

Chi è chiamato ad accelerare

I biancorossi stamani sono già tornati al lavoro in vista della prossima partita. Tre sono i giocatori sotto la lente di ingrandimento, chiamati a far rifiatare in tempi non troppo lunghi chi è stato costretto fino a questo momento a fare gli straordinari. Il più atteso sicuramente è Federico Ricci, nella ripresa candidato a subentrare e a giocare tra le linee, ma alcune sue perplessità manifestate in fase di riscaldamento hanno indotto Baldini a prendere una strada diversa; poi Raul Morichelli, ad oggi unica alternativa valida al duo Angella - Vulikic; Emanuele Torrasi, che per varie ragioni fatica ad avere la giusta continuità. Non va dimenticato infine Simone Santoro, reduce da una brutta influenza e che ieri ha fatto vedere di che pasta è fatto con quel tiro che ha fatto gridare al gol i 400 e passa tifosi biancorossi presenti al Tubaldi. La stagione è lunga e insidiosa e servirà - e questa non è certo una frase fatta - l'apporto di tutti.