Calcio serie C, il Perugia si rimette subito in moto e Baldini inizia a recuperare i pezzi

E' passata serenamente, almeno tra i giocatori e lo staff tecnico (per qualcuno sugli spalti un po' meno evidentemente), la nottata. Il Perugia, esibendo un gioco d'attacco e di discreta qualità, oltre che una già precisa identità di squadra, segno evidente che il lavoro eseguito da Francesco Baldini in ritiro sta iniziando a pagare; delle lacune ci sono e vanno colmate, specialmente il fatto che i biancorossi, preso il gol dello 0-1, si sono esposti un po' troppo frequentemente alle ripartenze del Pescara che avrebbero potuto fare davvero male, ma quanto descritto è ampiamente bastato per tenere testa ad una delle rivali più accreditate nel girone.

Tutto però è stato già archiviato: già per stamattina è stata programmata la ripresa dei lavori, nello specifico una partitella con la squadra primavera riservata a coloro i quali non sono scesi in campo contro il Delfino o che sono subentrati a gara in corso. Assenti naturalmente i nazionali Andrea Bozzolan ed Adrian Lickunas, che rientreranno rispettivamente domani e mercoledì.

Due nuovi "acquisti"

Baldini aveva preannunciato che i tre giocatori oggetto di trattative di mercato che sono rimasti per loro scelta personale ai margini della squadra in queste prime due giornate sarebbero stati reintegrati senza alcun problema. E così è stato, almeno per due di loro: per Jacopo Furlan bisogna attendere domani a causa di un problema alla caviglia.

Si può però sottolineare che sia Christian Kouan che Simone Santoro possono essere definiti come due nuovi "acquisti". Con loro il centrocampo diventa ancora più forte e le quotazioni del Perugia nella lotta al vertice del girone B possono notevolmente alzarsi, soprattutto se affronteranno il campionato con le giuste motivazioni. Che, almeno a giudicare da quanto si è visto stamattina, non mancano.

Largo agli esperimenti

Con molti titolari assenti Baldini ha optato per Abibi in porta; Viti, Morichelli, Dell'Orco e Soule in difesa; Torrasi, Kouan e Bezziccheri a centrocampo; Cudrig, Ebnoutalib e Seghetti in attacco.

Nella ripresa dentro Santoro a centrocampo e Dell'Orco spostato sulla corsia mancina per riacquistare la giusta gamba, come ha detto il tecnico nell'ultima conferenza stampa pre gara.