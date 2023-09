Calcio serie C, Perugia - Pescara: i protagonisti della partita

Tutto come da pronostico. Al Curi è una partita ricca di occasioni e di spunti e alla fine Perugia e Pescara si sono divise la posta pareggiando per 1-1.

Il tecnico biancorosso Francesco Baldini accoglie di buon grado questo risultato: "Se ci mettiamo a ragionare sugli episodi stiamo qui fino a domani. Il calcio è bello perché è così. Abbiamo preso un gol quando a parer mio c'era rigore per noi ma è difficile discutere su queste cose. Ho rimproverato il non equilibrio dopo aver preso gol. Questo non deve avvenire perché possiamo segnare in qualsiasi momento. Dobbiamo sempre stare sul pezzo. Apprezzo però la voglia dei ragazzi di pareggiare e bisogna ripartire da lì. Una squadra senza palle avrebbe preso il secondo e il terzo. A Ferrara sarà una bellissima partita". Rispetto al recente passato si è vista una squadra ben diversa: "Le scelte che abbiamo fatto con la società sono quelle di aver preso gente non altisonante ma che ero convinto che ci avrebbero dato delle soddisfazioni. Domani inoltre torneranno Kouan, Santoro e Furlan. Si sta creando un'alchimia giusta. Si parte da una base solida con uomini con la u maiuscola". Si è giocato soprattutto a sinistra: "Lavoriamo molto sulle catene e i cambi di gioco. Oggi si è aperta di più a da quel lato. Inoltre Cancellieri ha grande gamba, Mezzoni più fisico. La motivazione? E' lo svolgimento della partita".

Parola all'eroe della serata, il difensore Damiano Cancellieri: "La mia punizione un atto di giustizia? Sì. Sono contentissimo. Speravo arrivasse presto il gol. Ci sono andato vicinissimo lo scorso anno contro la Reggina. E' stato un mix di emozioni, sono andato sotto la curva". Sulla partita: "Nel primo tempo dovevamo finalizzare un po' meglio". Sulle ambizioni personali e non: "Fare bene e crescere con la squadra. Stiamo lavorando per eliminare alcune difficoltà. Abbiamo diversi giovani che stanno facendo bene". Chiusura con una curiosità: "90' interi? Mai capitato. C'è sempre da migliorare, ci mettiamo sotto e lavoriamo".