Calcio serie C, Perugia - Pescara: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Tre anni dopo il drammatico spareggio playout torna una grande classica del calcio del centro Italia. Domani sera si affrontano nel match valevole per la seconda giornata di campionato Perugia e Pescara, due squadre che aspirano ad un ruolo da protagonista in un girone B che si preannuncia più che mai competitivo e difficile.

Biancorossi e biancoazzurri arrivano alla sfida con stati d'animo diverso: i primi, che hanno vissuto un'estate travagliatissima per i noti motivi e che hanno completato la squadra soltanto ieri, vengono da un buon pari esterno, i secondi, che aspirano a rifarsi dopo la cocente delusione dei playoff della scorsa estate, hanno battuto convincendo la Juventus Next Gen.

Tanti sono i motivi di interesse per una partita che vedrà affrontarsi due compagini votate all'attacco. Difficile pronosticare come finirà, ma il divertimento di certo non mancherà.

Qui Perugia: Baldini con cinque assenti, ma con le idee ben chiare

I Grifoni arrivano a questo appuntamento in buone condizioni, ma con delle assenze importanti. Non sono stati convocati infatti i giocatori oggetto di mercato, come Jacopo Furlan, Simone Santoro e Christian Kouan, oltre che i nazionali Andrea Bozzolan ed Adrian Lickunas. Potrebbero subito trovare spazio gente come Yeferson Paz, Federico Ricci e Federico Vasquez, arrivato proprio nelle ultimissime ore di contrattazione.

La formazione dunque potrebbe essere la seguente: Adamonis in porta; Mezzoni, Angella, Vulikic e Cancellieri in difesa; Iannoni, Bartolomei e Acella a centrocampo; Seghetti, Matos e Lisi in attacco. Ma occhio alla carta Vasquez: l'italo argentino dovrebbe trovare posto in panchina, ma non è escluso il ribaltone dell'ultimo minuto (in tal caso giocherebbe al centro dell'attacco al posto di Matos).

Qui Pescara: biancoazzurri scortati in massa dai propri tifosi, ma anche Zeman ha i suoi grattacapi

Il ritorno di Zdenek Zeman sulla panchina del Pescara ha rianimato un ambiente depresso. Ne sono un esempio i 25000 dell'Adriatico nei playoff contro il Foggia e la buona affluenza della prima giornata di questo campionato. Ma soprattutto ne sono un esempio i 1200 sostenitori biancoazzurri che seguiranno la squadra nella trasferta in Umbria. Il tecnico boemo ha sicuramente le sue spine: sono out per impegni con le nazionali Georgi Tunjov e Cornelius Staver, oltre che gli acciaccati Christian Tommasini e Simone Franchini. Regolarmente al suo posto Roberto Pierno, che nell'alleamento di ieri aveva accusato un fastidio.

Pertanto la formazione degli abruzzesi dovrebbe essere la seguente: Plizzari tra i pali; Pierno (o Floriani Mussolini), Brosco, Mesik e Milani in difesa; Aloi, Squizzato e Mora (o Dagasso) in mediana; Merola, Cuppone e Accornero in attacco.

Dove seguire la sfida in diretta

Perugia - Pescara sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).