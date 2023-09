Calcio serie C, il Perugia ci mette gioco e tigna ed inchioda il Pescara sull'1-1

Termina così il match del Curi. Il Perugia ha giocato senza alcun timore reverenziale contro un avversario più accreditato sulla carta, fermandolo più che meritatamente sull'1-1. Tanto gioco e carattere per i biancorossi, che sono andati sotto al 62' con Aloi e sono riusciti a rimediare con una splendida punizione di Cancellieri, degna dei grandi numeri dieci. Il tutto fa ben sperare in vista dei prossimi impegni. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta, al prossimo match.

91' prova il destro dal limite Cuppone completamente sballato

86' il terzino ci riprova da posizione analoga, stavolta la palla finisce alta

84' il Perugia pareggia: punizione calciata "alla Baggio" da Cancellieri che si infila nel sette. Vano il tentativo di Plizzari di intercettare

80' nel Perugia c'è Cudrig per Acella

79' tre cambi per il Pescara: De Marco per Squizzato, Cangiano per Accornero e Manu per Dagasso

75' punizione per il Perugia da posizione invitante, palla sulla barriera. Prova in seconda battuta Acella con palla che sfila a lato

68' ancora abruzzesi vicino al raddoppio in contropiede con Cuppone, salva ancora Adamonis

67' tre cambi per il Grifo: Seghetti per Iannoni; Torrasi per Lisi e Paz per Mezzoni

64' Acella ha subito l'occasione per rifarsi ma non riesce a chiudere sottoporta

62' il Pescara avanti: Acella perde palla sulla trequarti favorendo la conclusione di Cuppone, respinta da Adamonis. Vincente il secondo tentativo di Aloi. Proteste per un fallo sul centrocampista biancorosso

58' ammonito Lisi per gioco falloso

55' giallo per Matos per gioco scorretto

53' Mesik scalcia Vasquez sull'out di destra e viene ammonito

50' Vasquez ha subito l'occasione per segnare, Plizzari è prodigioso

48' un'incomprensione tra due giocatori del Perugia lancia in contropiede Cuppone, che solo davanti ad Adamonis sbaglia clamorosamente

47' Cancellieri calcia direttamente in porta dalla bandierina, Plizzari alza sopra la traversa

Si riparte. Baldini inserisce Vasquez al posto di Ricci. Matos si sposta sull'esterno

Termina così sullo 0-0 il primo tempo. Davvero un gran bel Perugia quello visto finora, che se l'è giocata a viso aperto e ha creato i maggiori presupposti per andare in vantaggio (il palo di Bartolomei al 33' grida vendetta). A più tardi per la cronaca dei secondi 45'

concessi 3' di recupero

43' Accornero prova a spaventare la porta di Adamonis con un tiro a giro, palla che sfila a lato

34' ammonito Iannoni per proteste

33' sventola di Bartolomei su punizione, Plizzari devia sul palo; Acella prova a ribadire in gol e reclama il rigore per sospetto mani in area di un difensore

30' Milani carica il destro da una trentina di metri, palla che si impenna sopra la traversa

24' Lisi serve un gran pallone a Iannoni che lo strozza favorendo la presa di Plizzari

20' diagonale di Squizzato che sfila a lato

16' risponde Lisi con una conclusione a botta sicura, Plizzari respinge a mano aperte

15' il ritmo del Perugia viene interrotto e Adamonis rischia di capitolare: il portierone lituano e prodigioso sia su Merola e poi su Cuppone

10' partita momentaneamente sospesa per lancio di petardi e fumogeni. Comportamento improprio e assolutamente censurabile, che accade per la terza partita consecutiva

6' buono l'approccio dei Grifoni: su angolo di Lisi Plizzari esce a vuoto ma prima Iannoni e poi Matos mancano la sfera di testa

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Acella; Ricci, Matos, Lisi. A disp. Abibi, Lavorgna, Dell’Orco, Morichelli, Paz, Ebnoutalib, Torrasi, Giunti, Seghetti, Bezziccheri, Cudrig, Vazquez. All. Baldini

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milano; Aloi, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero. A disp. Ciocci, Barretta, Pellacani, Moruzzi, Floriani Mussolini, Di Pasquale, Manu, Mora, De Marco, Masala, Cangiano, Vergani. All. Zeman

Sciolti tutti i dubbi: a centrocampo, malgrado la prova poco convincente di Lucca, conserva il posto da titolare con Bartolomei e Acella. Novità in attacco con Ricci dal 1' che completa un trio formato da Matos (falso nueve) e Lisi. Seghetti e Vasquez partono dalla panchina. Zeman recupera in pieno Pierno sulla destra e sceglie come interno di sinistra Dagasso. Confermate le scelte in vanto con Merola, Cuppone e Accornero.

E' già big match

Dopo settimane di polemiche e aspettative magari non soddisfatte completamente torna finalmente il momento preferito da tutti, quello di giocare. Il Renato Curi, quasi quattro mesi dopo quella tristissima serata, riapre le porte e l'ospite è d'eccezione: il Pescara di Zeman, una delle candidate potenziali alla vittoria. Pertanto si prevede un match scoppiettante e ricco di spunti vista l'attitudine al gioco offensivo dei due allenatori, pertanto chi commetterà meno errori possibili specie nel reparto arretrato avrà maggiori possibilità di portare a casa il risultato pieno.

Entrambi gli organici risentono delle assenze legate agli impegni con le nazionali (Andrea Bozzolan ed Adrian Lickunas da una parte, Georgi Tunjov e Cornelius Staver dall'altra) e ad imperfezioni sul piano fisico (Christian Tommasini e Simone Franchini assenti tra i biancoazzurri). Non mancano anche questioni di mercato, con gente come Jacopo Furlan, Simone Santoro e Christian Kouan che non essendosi allenati tutta la settimana per scelta prettamente personale seguiranno la partita dalla tribuna per poi da domani tornare a disposizione. Malgrado il quadro sopra descritto ci si aspetta che lo spettacolo non manchi.

Seguite la diretta testuale su Perugia Today a partire dalle ore 20:45.