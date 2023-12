Calcio serie C, il Perugia più brutto della stagione naufraga ad Arezzo e abbandona ogni velleità di rimonta

Finisce la partita. L'Arezzo ha più voglia e determinazione e si porta meritatamente a casa il Derby dell'Etruria. Serata fortemente negativa per il Perugia, che riesce a creare poco o nulla e chiude in nove per le espulsioni di Lisi e Seghetti che costringeranno Baldini ad inventarsi l'attacco per il match del 23 dicembre contro il Cesena. Un ko pesantissimo, arrivato al termine della peggiore prestazione stagionale e che deve indurre a delle riflessioni da parte di tutti. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

92' Gucci a porta vuota non sbaglia e l'Arezzo sigilla il risultato

91' cross di Ricci, Kouan finisce a terra ma niente di fatto

6' di recupero

88' Gucci di testa, su cross di Castiglia, manca il colpo del ko

87' nell'Arezzo entra Castiglia entra Settembrini

84' Lazzarini e Gaddini prendono il posto rispettivamente di Renzi e Gaddini tra i padroni di casa

82' ammonito Mawuli per comportamento non regolamentare

81' Baldini si gioca la carta Cudrig, che subentra a Santoro

76' nel Perugia c'è Kouan per Matos

75' doppio cambio Arezzo: Damani e Iori rilevano rispettivamente Bianchi e Guccione

74' Seghetti si prende il secondo giallo per fallo su Pattarello e deve guadagnare la via degli spogliatoi. Grifo in nove contro undici

72' Cancellieri strattona Pattarello e viene ammonito

66' ci riprova Pattarello da lontano, para in due tempi Adamonis

65' Guccione sugli sviluppi di una ripartenza serve Pattarello che di destro sbaglia tutto

61' ammonito Dell'Orco per fallo su Pattarello

60' cross di Cancellieri, colpo di testa di Seghetti che sfiora il palo. Grifo vicino al pareggio

59' Gucci ci prova dalla distanza, Adamonis blocca a terra

58' Mawuli arma il destro dal limite, palla alta di un metro e mezzo

54' Guccioni cerca di approfittare di un rinvio errato di Adamonis, il suo tiro è alto

50' c'è il cambio: fuori Vasquez dentro Ricci

49' Vasquez si fa nuovamente male ed è sofferente, pronto Ricci

47' Pattarello arma il destro, Adamonis deve metterci una pezza

Si riparte con il Perugia che effettua due cambi: Vasquez per Iannoni e Cancellieri per Bozzolan

Duplice fischio del direttore di gara. Un Perugia abulico e inconcludente va a riposo sotto di un gol meritatamente. Decide il gol di Risaliti, abile ad inserirsi, sugli sviluppi di un corner, tra le maglie della statica difesa biancorossa. Più grave ancora il fatto che i biancorossi dovranno giocare in dieci tutta la ripresa: al 40' Lisi, reo di una gomitata ai danni di Renzi, è stato espulso. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'

48' sinistro di Santoro dal limite alto

46' ammonito Bianchi per gioco scorretto

concessi 3' di recupero

43' Seghetti mette in rete nonostante il fischio dell'arbitro e viene ammonito

40' il Perugia in dieci: Lisi sferra una gomitata nei confronti di Renzi e si vede recapitare il rosso diretto

34' l'Arezzo sblocca il risultato: su angolo di Guccioni Risaliti sfugge alla marcatura della difesa biancorossa e di testa batte Adamonis. Determinante anche la deviazione di Vulikic

33' Bozzolan mette in mezzo per uno Iannoni abile ad eludere la guardia di Mawuli ma il suo piatto al volo, all'altezza del dischetto del rigore, termina alto

26' Bianchi pesca in profondità Guccione che al volo centra il palo ad Adamonis battutissimo. La posizione del giocatore dell'Arezzo era regolare poichè tenuto in gioco da Mezzoni

18' Bianchi prova il sinistro al volo dal limite, traiettoria insidiosa con Adamonis che sarebbe stato fuori causa

14' Lisi arma il destro, ma l'esito è decisamente inefficace

13' l'Arezzo lamenta un possibile tocco di braccio di Vulikic, l'arbitro fa proseguire tra le protesta del pubblico di casa. Le immagini non sono chiare

8' contatto Bozzolan - Pattarello al limite dell'area. Proteste degli amaranto che sostengono che sia avvenuto all'interno dell'area, per l'arbitro è solo calcio d'angolo

4' angolo di Lisi, tenta lo stacco Lisi fuori misura. Buona chance per il Grifo

Partiti

Le formazioni ufficiali

AREZZO (4-3-1-2): Trombini; Renzi, Risaliti, Chiosa, Montini; Mawuli, Bianchi, Settembrini; Guccione; Pattarello, Gucci. A disp.: Borra, Ermini, Masetti, Poggesi, Lazzarini, Zona, Damiani, Castiglia, Gaddini, Iori, Crisfai, Sebastiani. All. Indiani

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Dell’Orco, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Santoro; Lisi, Seghetti, Matos. A disp.: Abibi, Furlan, Cancellieri, Angella, Paz, Vazquez, Bezziccheri, Acella, Ricci, Cudrig, Torrasi, Morichelli, Kouan. All. Baldini

Angella non è al meglio e Baldini rilancia dal 1' Dell'Orco dopo l'intervento al menisco al fianco di Vulikic. Mezzoni e Bozzolan hanno la meglio come previsto sui compagni di reparto per un posto sulle fasce. A centrocampo Iannoni scalza Kouan per un posto come interno di centrocampo, mentre Lisi, Seghetti e Matos formano il tridente offensivo. L'Arezzo schiera Chiosa con Risaliti (e non Masetti) in difesa, Mawuli a centrocampo e Guccione sulla trequarti a sostegno di Pattarelli e Gucci.

Ritorno alla vittoria urgentemente cercasi

Luci al Comunale, direbbe qualcuno. L'occasione è il Derby dell'Etruria, che metterà di fronte l'Arezzo ed il Perugia. Sulla carta i biancorossi, che devono ritrovare la vittoria per calmare i mugugni ma soprattutto per tentare di abbozzare una rimonta che resta almeno per adesso un'impresa titanica, sono i favoriti ma partite come queste, specie quando si gioca in trasferta, sfuggono ad ogni pronostico.

Baldini dovrebbe confermare il 4-3-3 e ha tutta la rosa a disposizione. Mezzoni e Bozzolan dovrebbero avere la meglio nel classico ballottaggio sulle fasce, mentre a centrocampo Iannoni e Kouan si contendono una maglia. In attacco dovrebbe toccare a Matos, Seghetti e Lisi.

Gli amaranto di Paolo Indiani, tecnico con brevi trascorsi a Pian Di Massiano, dovrebbe rilanciare Chiosa per Risaliti in difesa e Mawuli per Foglia a centrocampo e potrebbe optare per Guccione (in ballottaggio con Gaddini) alle spalle di Pattarello e Gucci.

Perugia Today garantirà la diretta dell'incontro a partire dalle 20:30. A seguire commenti ed interviste dei protagonisti di questo derby.

Le probabili formazioni

AREZZO (4-3-1-2): Trombini; Renzi, Masetti, Chiosa, Montini; Damiani, Mawuli, Settembrini; Guccione; Pattarello, Gucci. A disp. Borra, Ermini; Zona, Poggesi, Risaliti, Lazzarini, Bianchi, Castiglia, Gaddini, Iori, Crisafi, Sebastiani, Kozak. All. Indiani

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Vulikic, Dell’Orco, Bozzolan; Kouan, Bartolomei, Santoro; Matos, Seghetti, Lisi. A disp. Furlan, Abibi, Angella, Cancellieri, Morichelli, Paz, Acella, Iannoni, Torrasi, Bezziccheri, Vazquez, Cudrig, Ricci. All. Baldini.