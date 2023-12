Calcio serie C, Arezzo - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo due anni e mezzo torna l'appuntamento con il Derby dell'Etruria. Ovvero lo scontro tra Arezzo e Perugia, sentito dalla tifoseria biancorossa (che in buona parte non ci sarà come è noto) più di quello con la Ternana. E' chiaro che i biancorossi, per cercare di calmare il malcontento manifestato a chiare lettere dai tifosi dopo la contraddittoria prestazione di domenica scorsa, devono vincere. In palio c'è anche la possibilità di accorciare sulle battistrada Cesena e Torres, che hanno pareggiato 1-1 nello scontro diretto.

Ma vediamo come le due squadre arrivano a questo importante appuntamento:

Qui Arezzo: Indiani recupera Chiosa e non si discosterà dal suo credo tattico

Sulla panchina degli amaranto siede quel Paolo Indiani che ebbe due fugaci esperienze in biancorosso. Nel 2005, confermato dai Silvestrini dopo il fallimento del Grifo targato Gaucci, se ne andò con un sms, mentre tre anni dopo venne allontanato da Leonardo Covarelli prima dell'inizio del campionato. Il tecnico potrà contare sull'ex Marco Chiosa, in predicato di riprendere il posto al centro della difesa. Non ci sarà lo squalificato Fabio Foglia, in predicato di prenderne il posto è Mawuli.

Davanti a Trombini il quartetto difensivo dovrebbe essere formato da Renzi, Masetti, Chiosa e Montini; mediana a tre con Mawuli, Settembrini, Damiani; Pattarelli, Gucci e Guccioni (o Gandini) formeranno il tridente offensivo.

Qui Perugia: Baldini recupera tutti ed è orientato alla conferma del 4-3-3

Ora si può dirlo: Francesco Baldini avrà l'organico al completo. Anche su Gabriele Angella il dubbio è caduto: il capitano è stato inserito dal tecnico nella lista dei convocati per questo importantissimo derby. Da verificare le sue effettive condizioni fisiche: se non dovesse essere ritenuto al 100% verrà rimpiazzato da Morichelli.

Si va dunque verso la conferma del 4-3-3 con Adamonis in porta; Mezzoni, Angella (o Morichelli), Vulikic e Bozzolan in difesa; Iannoni, Bartolomei e Santoro a centrocampo; Matos, Seghetti e Lisi in attacco.

Dove seguire la sfida in diretta

Arezzo - Perugia sarà visibile domani a partire dalle ore 20:30 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).