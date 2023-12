Calcio serie C, il Perugia è pronto per il Derby Dell'Etruria. Baldini: "Ecco come fare male all'Arezzo"

Non è un mistero che il ritorno alla vittoria sia assolutamente indispensabile nel giorno dello scontro diretto tra Cesena e Torres, terminato sull'1-1. Quello che è emerso negli ultimi giorni è che il Perugia, malgrado il compito che si prospetta sia a dir poco improbo, alla grande rimonta ci crede eccome, poi arriva la prova più difficile, quella di dimostrare questo proposito sul campo.

Quale migliore occasione se non il "Derby Dell'Etruria"? Di certo le motivazioni non mancheranno, ma quella che si prevede è una sfida in tono minore. I tifosi organizzati non saranno al Comunale per le restrizioni a loro comminate, ma se davvero si vorrà scalare la classifica bisognerà fare risultato in tutti i modi possibili, anche per calmare gli umori di una piazza scontenta dopo l'ultimo criticatissimo pareggio.

Sarà una prova importante anche per il tecnico Francesco Baldini, a cui il presidente Santopadre ha rinnovato la fiducia martedì scorso durante la cena con gli sponsor al Castello di Rosciano.

Il vero rammarico

Proprio l'assenza dello zoccolo duro del tifo può essere il principale motivo di rimpianto per il tecnico: "Cambia il fatto di non avere i tifosi e penso che la vicenda secondo me si poteva gestire meglio. Peccato".

Tra confronti e rassicurazioni

La settimana appena trascorsa è stata quella del confronto con Massimiliano Santopadre: "C'è grande rispetto. È stata una discussione tra tre persone toste che vogliono fare bene. Ne siamo usciti più uniti". Poi, per quanto riguarda il modo di rapportarsi con la squadra, il tecnico ha detto di "non aver voluto caricare troppo la sfida. Mettere l'accento su errori singoli, anche se poi li faccio vedere, non penso sia il caso. Ad esempio Iannoni era il primo ad essere dispiaciuto per aver perso palla al limite dell'area".

Cene importanti

"Serate come quelle di martedì - spiega a tal proposito Baldini - ti ricompattano, poi ovvio che chi va in campo sono i ragazzi. Gli aspetti tecnico-tattici contano, ma anche quelli mentali. Questo vale anche nello studio degli avversari. Chi avrà più voglia di vincere lo farà".

Dubbio modulo

Circa la possibile conferma del 4-3-3 il mister ha fatto sapere "di voler valutare oggi chi sta meglio. Del resto i moduli li fanno i giuocatori a disposizione".

L'avversario

"Intanto desidero fare i complimenti al loro allenatore, che che prova sempre a giocare a calcio. Attaccano in tanti concedendo però qualcosina nelle ripartenze. Bisognerà essere bravi in questo".

Diffidati

Baldini conclude facendo capire chiaramente che non ne terrà conto in vista del Cesena: "Siamo tutti alla ricerca del risultato pieno. Domani giocheremo per quello. Non farò calcoli, affronterò questa partita al massimo poi penseremo al Cesena".