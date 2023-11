Calcio serie C, il Perugia si fa imbrigliare anche dalla Carrarese: al Curi termina 1-1

Fischio finale dell'arbitro che sanziona l'1-1 tra il Perugia e la Carrarese. I biancorossi hanno giocato una ripresa di tenore diverso rispetto alla prima frazione senza però riuscire a trovare il guizzo risolutivo. Ci è andato vicino Ricci, ma il suo tiro si è stampato contro la traversa. Un pareggio globalmente giusto, ma che serve soprattutto agli apuani, che possono mantenere il terzo posto in classifica. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

94' Ricci ci prova da distanza siderale, blocca Bleve

92' ammonito Schiavi per gioco scorretto ai danni di Lisi

concessi 5' di recupero

89' nella Carrarese esce Cecconi ed entra Cerretelli

83' nel Perugia c'è Cudrig al posto di Seghetti

81' la Carrarese procede a due sostuituzione: Raimo per Zanon e Simeri per Panico

77' Seghetti mette in mezzo per Paz che prova la girata, deviata sul fondo

72' nel Perugia entrano Bozzolan per Cancellieri e Lisi per Matos

63' nella Carrarese entrano Zuelli per Palmieri e Belloni per Della Latta

59' Capello ha la palla buona, Vulikic gli rimpalla il tiro a botta sicura a centro area

57' Seghetti, a seguito di un rimpallo, si trova la palla sui piedi e batte Bleve, ma era in fuorigioco

55' sinistro di Santoro che sorvola di poco la traversa

54' grandissima azione del Perugia conclusa da Ricci con un sinistro che si infrange sulla traversa

49' il tiro cross di Seghetti taglia tutta l'area ma nessun compagno è pronto alla devizione vincente

48' Vulikic sbaglia ancora in disimpegno, tenta di approfittarne Capello che dal limite non trova la porta

Si riprende a giocare: Baldini getta nella mischia Ricci lasciando negli spoglioatoi Kouan. Santoto dovrebbe scalare in mediana, mente Ricci posizionarsi sulla trequarti

Termina così sull'1-1 un primo tempo giocato non bene dal Perugia, che con Matos riacciuffa una partita che rischiava di mettersi davvero male. Non c'è stata almeno fino a questo momento la determinazione necessaria da parte dei Grifoni, che subiscono al 36' un gol evitabilissimo ma riescono a rimediare con un finale in crescendo e con una deviazione fortunosa su tiro cross del numero 10 brasiliano. Si spera che questo episodio favorevole serva a svegliare i biancorossi da un torpore apparso non troppo giustificato. A più tardi per la cronaca della ripresa.

47' pareggio del Perugia: Matos mette in mezzo da destra, il pallone deviato termina in rete

46' Iannoni se ne va sulla destra e cerca a rimorchio Kouan, il destro dell'ivoriano, con il corpo all'indietro, è completamente sballato

concessi 3' di recupero

36' Carrarese in vantaggio: su un disimpegno errato della difesa Capello, raccogliendo un suggerimento di Palmieri, devia quel tanto che basta per mettere il pallone in rete

34' su cross da sinistra tenta il tacco volante Panico, Adamonis non si fa sorprendere

28' Paz appoggia all'indietro per Kouan, il cui tiro deviato sul fondo rischia di creare qualche problema a Bleve

24' Santoro chuude una bella combinazione al limite con Iannoni e va alla conclusione, palla che sibila alla sinistra di Bleve

21' prova ad avvitarsi di testa Capello, palla che termina sulla faccia superiore della rete

17' ammonito Iannoni per gioco falloso. Diffidato salterà la trasferta di Olbia

11' Kouan mette in rete ma era in posizione di fuorigioco

10' Illanes commette fallo su Kouan e viene ammonito

9'prova un improbabile tiro al volo Schiavi, palla che finisce alta

2' angolo di Santoro, stacco di Vulikic fuori misura

E' iniziato il match

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Seghetti, Matos. A disp.: Furlan, Dell’Orco, Morichelli, Mezzoni, Bozzolan, Acella, Torrasi, Giunti, Lisi, Ricci, Cudrig. All. Baldini

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Capello, Panico. A disp.: Mazzini, Tampucci, Cartano, Cerretelli, Raimo, Belloni, Zuelli, Opoola, Simeri, Giannetti. All. Dal Canto

Qualche sorpresa iniziale che però riguarda solo gli esterni di difesa: a destra c'è Paz e non Mezzoni, mentre a sinistra viene confermato Cancellieri. Al centro c'è il ritorno di Angella. Per il resto le indiscrezioni della vigilia sono confermate, con Santoro piazzato alle spalle di Seghetti e Mastos. Dal Canto recupera Schiavi e lo schiera in regia nel centrocampo a cinque da lui disegnato. La coppia d'attacco da temere è Capello - Panico.

A caccia del controsorpasso

Per il Perugia arriva la prova più dura, almeno di quest'ultimo periodo. Il pareggio di Pineto ha fatto sì che i biancorossi, oltre a vedersi allungate le distanze dalla coppia Cesena - Torres, perdessero una posizione appannaggio della Carrarese, che ora si attesta al terzo posto. E proprio la formazione toscana, per uno scherzo del calendario, sarà la prossima rivale: gli uomini di Francesco Baldini sono chiamati più che mai a dare un segnale cercando di sciorinare la migliore prestazione di questa stagione. Intensità, concretezza e anche acume tattico sono le componenti necessarie per cercare di compiere un controsorpasso che sarebbe importantissimo.

Il tecnico di Massa (per lui dunque sarà un quasi derby come ha fatto intendere alla vigilia) deve rinunciare a Federico Vasquez che sarà dunque l'unico assente. Per quanto riguarda la formazione si prevede il ritorno di Angella al centro della difesa con Bozzolan che potrebbe scalzare dai titolari Cancellieri sulla sinistra; in attacco è certo l'impiego di Matos al fianco di Seghetti con Santoro alle loro spalle. Attenzione però: il numero 26 potrebbe anche scalare in mediana al posto di Kouan con Ricci che giocherebbe sulla trequarti. E' tutto da prendere con le molle perchè lo stesso Baldini è abituato spesso a sorprendere.

In casa Carrarese Alessandro Dal Canto, vecchio compagno di "scorribande" del tecnico biancorosso ai tempi della Juventus primi anni 90, perde in extremis Matteo Di Gennaro, che non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia oltre ai vari Davide Grassini, Leonardo Capezzi (un ex), e Leonardo Capezzi. I gialloblù si presenteranno al Curi con un 3-5-2 composto di un centrocampo folto e la coppia d'attacco Capello - Panico.

Il match verrà seguito in diretta in tempo reale da Perugia Today a partire dalle ore 18:30. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa dello stadio.

Le probabili formazioni

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Seghetti, Matos. A disp.: Furlan, Dell’Orco, Morichelli, Paz, Cancellieri, Acella, Torrasi, Giunti, Kouan, Bezziccheri, Lisi, Cudrig. All. Baldini

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Zuelli, Palmieri, Cicconi; Capello, Panico. A disp. Mazzini, Tampucci, Cartano, Cerretelli, Raimo, Belloni, Schiavi, Opoola, Simeri, Giannetti. All. Dal Canto