Calcio serie C, Baldini spinge il Perugia all'attacco: "Con la Carrarese compatti ed aggressivi"

Il ritorno alla vittoria per spegnere almeno in parte i malumori post Pineto. Lo impone la classifica, oltre ovviamente lo stato d'animo dei tifosi. A rendere il compito non tanto semplice, almeno sulla carta, il prossimo avversario del Perugia, quella Carrarese che nell'ultimo turno ha superato in classifica proprio i biancorossi. Indispensabile dunque compiere il controsorpasso, sperando naturalmente che in testa rallentino.

Contro i toscani di Alessandro Dal Canto, compagno di squadra di Francesco Baldini ai tempi della primavera juventina, il tecnico biancorosso conterà sul prezioso recupero di Gabriele Angella, ma non su Federico Vasquez, fermato da problemi muscolari. Si prevede dunque un attacco spuntato ma questo non deve frenare la fame di vittoria dei Grifoni, chiamati ora più che mai a dare delle risposte concrete.

Facce scure

Lo stato d'animo dopo Pineto non poteva che essere il seguente: "C'è stata una normale delusione dopo un risultato del genere. C'è rammarico perché stai pensando di portarla in porto. Non siamo stati bellissimi. La cosa che mi ha fatto più rabbia è che ad un certo punto non abbiamo più giocato a calcio. Ci siamo snaturati e anche al 90' non dobbiamo smettere di fare ciò che facciamo in allenamento". Nessun problema di formazione ma di atteggiamento: "I 16 li scelgo per ciò che vedo durante la settimana. Se giocatori come Cudrig vanno più forte è giusto che vengano premiati. Le mie decisioni sono sempre ponderate".

Missione riscatto

I giorni trascorsi ad Ellera sono stati nel complesso positivi: "Abbiamo perso Vasquez, sostituito perchè ha avuto un risentimento all'adduttore. Poi abbiamo lavorato nello specifico per affrontare la Carrarese. Direi nel complesso una buona settimana di lavoro".

Un match particolare ma non troppo

Domani si potrebbe parlare di derby viste le origini di Baldini, che però almeno in parte glissa sull'argomento: "Sono di Massa. A Carrara ho tanti amici così come la mia ex moglie. Non ho mai affrontato la Carrarese. Poi ritrovo Dal Canto, un amico e un compagno di squadra con cui tutt'ora parlo e rifletto sul calcio".

Le dichiarazioni di Giugliarelli

In settimana il ds ha spronato la squadra a puntare su obbiettivi maggiori: "Condivido queste parole - ha detto Baldini - Il primo che alza livello di ambizioni sono io, sia con me stesso che con i giocatori. E' normale che il Cesena abbia 8 punti di vantaggio in questo momento avendo mantenuto allenatore e buona parte della squadra. Non ha avuto poi un'estate calda come noi. C'è tempo ma dovremo accelerare sicuramente".

Matos

Fuori Vasquez toccherà al brasiliano guidare l'attacco: "Ha avuto un'operazione alla schiena. Non ha mai sbagliato un allenamento ed è un professionista esemplare. Domani giocherà titolare ed ha ancora margine di crescita".

L'avversario

I gialloblù sono una compagine tosta: "Lo scorso anno è arrivata quarta. È in sintonia con il mister. Ha gamba sugli esterni. Hanno Capello, che è un attaccante che conosco avendolo allenato nel Bologna primavera. Dovremmo essere aggressivi e compatti. Mi aspetto una partita importante".