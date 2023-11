Calcio serie C, Perugia - Carrarese: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Il Perugia si appresta a tornare in campo con il chiaro intento di dare un calcio alle critiche. Ospite al Curi domani sera alle 18:30 sarà la Carrarese, quarta forza del campionato e reduce dal sorpasso proprio ai danni dei biancorossi nonchè una delle compagini che ha mostrato maggiore solidità in questo girone B. Non si potrà però rallentare ulteriormente: per rimettere almeno in parte le cose a posto non si potrà far altro che vincere. I ragazzi di Francesco Baldini dovranno davvero dare tutto ed esibire più in questa occasione che in altre quella determinazione e coraggio necessari per venire a capo di una partita che si preannuncia assai complicata.

Ma veniamo come arrivano le due squadre all'appuntamento di domani:

Qui Perugia: out Vasquez, Baldini rispolvera Matos

In casa biancorossa c'è l'esigenza di ripartire dopo il pareggiaccio di Pineto ed in occasione del match di domani Francesco Baldini non potrà contare su Federico Vasquez, ovviamente escluso dalla lista dei convocati, ma recupera a tempo pieno Gabriele Angella, che tornerà dunque al centro della difesa. Tutti a disposizione gli altri, con Ryder Matos che con certezza tornerà titolare in attacco.

Ecco il possibile undici: Adamonis in porta; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan (o Cancellieri) in difesa; Iannoni, Bartolomei e Kouan a centrocampo; Santoro alle spalle di Seghetti e Matos pronti a comporre il tandem offensivo.

Qui Carrarese: Dal Canto ha un dubbio al centro della difesa

Alessandro Dal Canto, vecchio compagno di Baldini ai tempi della primavera juventina (insieme hanno vinto quasi 30 anni fa il Torneo di Viareggio) non potrà contare sull'ex biancorosso Leonardo Capezzi e Davide Grassini, ma recupera Manuel Cicconi. In dubbio Matteo Di Gennaro, reduce da un problema alla caviglia, che si giocherà il posto al centro della difesa con Mauro Coppolaro. Ci sarà anche Nicolas Schiavi, che difficilmente sarà titolare.

I gialloblù si schiereranno dunque con il 3-5-2: Bleve in porta; Illanes, Di Gennaro (o Coppolaro) ed Imperiale in difesa; Zanon, Della Latta, Zuelli, Palmieri e Belloni a centrocampo; Capello e Panico in panchina.

Dove seguire la sfida in diretta

Perugia - Carrarese sarà visibile a partire dalle 18:30 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).