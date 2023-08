Calciomercato Perugia, tutto confermato: Sulejmani passa alla Lazio

Era uno degli elementi più promettenti del settore giovanile ma la notizia del suo addio, visto che da diversi giorni era assente agli allenamenti della squadra, era nell'aria da tempo. E' ufficiale che Flavio Sulejmani passa a titolo definitivo dal Perugia alla Lazio e questa è la settima operazione in uscita conclusa dal club biancorosso. L'attaccante classe 2006 sarà uno dei punti di forza della primavera biancoceleste.

Di seguito il comunicato ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica la cessione a titolo definitivo alla S.S. Lazio del calciatore Flavio Sulejmani.

Il Club augura al giocatore le migliori fortune professionali".

Altre partenze in vista

Quando le società blasonate bussano alle porte è difficile dire no, soprattutto in una situazione di incertezza come quella che sta vivendo il Perugia. Anche Simone Santoro è vicino all'addio: ci sarebbe un accordo raggiunto con il Parma. Nelle casse biancorosse entrerebbe una cifra importante che successivamente deve essere almeno in parte reinvestita: è evidente che la rosa debba essere rinforzata.